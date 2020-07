藤原浩接棒　重磅聯名登場

自2018年開始登場的MONCLER GENIUS,絕對稱得上是近年時裝界最成功的聯名企劃,每季號召多位重量級的人氣設計師與創意團隊合作,由各位時裝猛人融入自己對品牌的獨特見解,從而詮釋出擁有鮮明個性的聯名系列。繼早前RICHARD QUINN x MONCLER系列推出後,今回就輪到藤原浩(Hiroshi Fujiwara)接棒登場,運用其擅長的復古元素及軍裝風格注入系列單品,同時更邀請他鍾愛的品牌如LEWIS LEATHERS及CONVERSE合力打造三方聯名設計,為是次聯名掀起無盡話題。

聯名單品 吸金又吸睛

今季FRAGMENT x MONCLER聯名系列主要運用黑色作主調,將品牌標誌性的亮面尼龍及高科技尼龍與其他各種素材混合配搭設計出防風外套、軍裝外套及羽絨外套等服飾,而當中褸款背部所選用的圖案設計則是取自藤原浩喜歡的樂隊Kool & The Gang所推出的《Love & Understanding》及《Spirit of the Boogie》唱片封面。此外,今季除了繼續有《POKEMON》「比卡超」圖案出現外,更推出LEWIS LEATHERS機車皮褸及CONVERSE Chuck'70鞋款。兩者同樣於後方加入搶眼的MONCLER及FRAGMENT標誌凸顯為三方聯名,相信大家必定會爭住入手。要打造這些吸金又吸睛的聯名單品,對於將潮流大勢玩弄於掌中的「潮流教父」來說可謂絕無難度,所以你明白點解MONCLER GENIUS每季都必定會有藤原浩參與。

專訪Hiroshi Fujiwara:

Q1:由2018年開始與Moncler合作至今,雙方合作模式或創作過程是否已經好有默契?

A:「今季已經是我與Moncler設計團隊第4季合作,彼此已經建立了良好默契,而且他們的意見往往對我有所啟發,他們會毫不猶豫地將最初的樣板設計進行更改或加添新元素,我好喜歡與他們一起工作。」

Q2:你覺得Moncler是一個怎樣的品牌?

A:「對我而言,Moncler所使用的獨特黑色尼龍物料(Nylon Laque)就是品牌最具代表性的特色,我很高興可以利用這些物料融入自己的風格去創作設計。此外,Moncler對於環保問題相當關注,而且更為公司訂立嚴謹的品質控製。」

Q3:你個人喜歡滑雪運動,過往曾否於系列服飾中加入一些相關細節設計?

A:「單板滑雪(Snowboarding)是我最喜歡的運動之一,Mountain Jacket設計概念正是源自滑雪服裝。但我試圖將我的系列與Moncler Grenoble作出區分,所以我設計的系列單品中沒有採用山系元素。」

Q4:今季系列的最大特色是甚麼?

A:「復古與軍事設計是今季基本概念,同時添加了一些文化元素與Moncler經典作品融合。當中一款尼龍大褸背部就加入了美國樂團Kool & The Gang的《Love & Understanding》唱片封套圖案。另外,與Lewis Leathers及Converse的聯名皮褸及鞋款都是我很喜歡的設計。 」

Q5:看到今季有一款fragment x Moncler x Lewis Leathers皮褸推出,Cyclone胸前是刻意用早期的方形標誌嗎?

A:「今季所推出的三方聯名皮褸是以Lewis Leathers Cyclone設計而成,自從多年前朋友向我推薦了他們認為最好的皮褸品牌Lewis Leathers後,我就一直穿着其設計。當我與Moncler團隊想到今季要設計皮褸時,我認為我們應該與經驗豐富的皮褸品牌合作,而不是自己從零開始創作,所以決定與Lewis Leathers相討合作,設計過程亦相當順利。因為方形標誌比起圓形標誌歷史更久,所以選用了方形標誌令皮褸營造出復古感覺。 」