星級韓食店過江龍　勢掀熱潮

韓國料理一向給人的感覺是味道濃郁偏辛辣，不是烤肉、炸雞就是醃菜，感覺有點單調而平民化，但其實當地的飲食文化豈止咁少？最近在港新開設的2間韓國料理，分別由國際知名的大廚坐鎮，打破了一貫給人的傳統形象，菜式新穎而且時尚，讓大家對韓國料理的印象再次翻新。

米芝蓮星級大廚

首爾開設的Mingles擁有米芝蓮2星美譽，其主理人姜珉求師傅曾受2020年亞洲最佳女主廚趙希淑、佛教女僧及主廚靜觀大師等啟蒙，善於將傳統菜式進行再創作，最近他就於中環開設首間海外餐廳Hansik Goo。

試業期間，餐廳只提供1款8道菜的嘗味菜單，菜式以寺廟料理、經典韓菜為基礎再創作，包括有以海藻、魚皮和紫蘇等製作的韓式傳統雜錦脆片，就以寺廟菜式作基礎。用蟹肉、意大利瓜和鯷魚加蟹肉上湯製作的豆腐配松子醬汁，讓豆腐味道變得豐富，澳洲和牛韃靼配韓國梨子‧耶路撒冷雅枝竹的配搭獨特，有趣的人參雞湯意大利飯，未吃已覺得有新意。菜單以外，店方還預備了6款單點菜式讓人客按需要加添，令選擇更加豐富。

時尚韓式素食

尖沙咀的韓式素食料理土生花，預計於7月中開幕，總廚具辰光師傅是當地有韓國寺廟料理認證于觀法師的徒弟，餐廳選用天然、有機等食材做傳統韓式素菜，單點菜式包括有韓國人參沙律、雜錦菇菌凍批配甜辣醬、韓國蘿蔔包餃子、燈籠椒凍湯配泡菜等。另外，較特別還有由于觀法師以寺廟素食設計的嘗味菜單，大家拭目以待。

愛酒的朋友亦有佐酒小食選擇，如雜錦韓式蔬菜脆片、蘑菇釀薯蓉、香煎淮山伴蜜糖柚子及韓式迷你煎餅等，配上餐酒、韓國燒酒或富當地特色的雞尾酒等，為味蕾帶來新體驗。