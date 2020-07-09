靈敢侶情：從錯誤中蛻變和成長

回顧過去，真的很感恩觀眾和讀者的容人之量，容許我慢慢學習。

記得在很初期的《靈感煮意》，我有時會講錯說話，例如我會在面對鏡頭時，突然想不起「Whisk」的廣東話，於是情急之下便說了Whisk。看重播時，亦很天真地沒有想到會是一個問題，到那一集播了，始知道是不應該，因為這樣會令到平日較少用英文的觀眾看得辛苦。犯過錯了，我便由那一刻開始好好學習翻譯，不容許自己再在廣東話夾雜英文。

在寫文章方面，我也碰過釘。記得有一次，我將一篇專欄定名為《教男人如教狗》，其實在我心目中，狗是人類很親近、忠誠、可愛的朋友，所以，內文對男性亦無冒犯之意。但原來，很多讀者都是只看標題而不看內文的，於是就令他們不開心了。在檢討過後，我明白這種錯誤是責無旁貸的，我不應該將自己對狗的想法，單純地套到其他人的思想裏。從此，我在寫好標題之後，都一定拿去問幾個人，包括男人、女人、年輕人、年長的，盡能力不去冒犯他人。

而在寫專欄的用字方面，我亦由錯過又慢慢學習之後，漸漸給自己定下一些規則，例如「死」字，是要避免用在文章裏的，因為這是亞洲人的忌諱；而「胎死腹中」這類成語，我亦不應該用，事關，這有可能是某位女讀者最椎心刺骨的痛。寫文章可以有很多方法，我無必要用有可能傷害人的字眼去寫。

自律數年之後，很多讀者反而勸我︰「你太顧人感受了，那種人你別理啦！」有時，我亦會想隨心一點，但在檢討過後，我仍然堅持要理，一定會理。私底下，我會有很自我、很有脾氣的時候，但面對公眾時，我的個人想法和感受理應放到最低，因為，顧及觀眾是我的責任之一，做人不是有張嘴、有支筆，就代表可以隨便說話。

人需要學習，我們也經常從錯誤中學習，感激讀者容許我去消化經歷和調整自己。希望，這種氣氛能繼續落去，讓更多像我當年一樣沒頭沒腦的朋友，能有蛻變和成長的機會。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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