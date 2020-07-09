【曾擁80億身家】葉玉卿老公申請破產

葉玉卿丈夫胡兆明被美國傳媒報道指星期三（8日）向法庭申請個人破產。該報道指，美國紐約曼哈頓、長島及Flushing區三個物業暫停拍賣，由於物業業主向法庭申請破產，有關物業的業主正是Flushing區地產發展商及超級市場老闆胡兆明Jeffrey Wu，胡兆明將三項抵押的物業連債務拍賣，總值1,530萬美元，物業原本於周三早上十時前拍賣，但拍賣延期。而胡兆明的另一姓名為Myint J. Kyaw，亦向紐約東區法庭申請個人破產。不過就此報道，胡兆明並沒有作出回應。

胡兆明的個人破產申請列出價值5萬美元以下的資產及5,000萬至1億美元負債。他無法償還負債的原因不明，出現財政問題的日期早於新冠肺炎疫情。胡兆明的借款人通知還款的日期為2018年1月，當時胡兆明借取一億零九百萬美元款項，當中是為Main Street 41至60號物業向Bluestone Group借取的9,400萬美元首期按揭及1,500萬美元借貸，胡兆明的個人破產申請列出Bluestone為700萬美元債務的借貸人。

葉玉卿的夫婿胡兆明在美國經營連鎖超市「香港超市」逾25年歷史，為紐約最大的華人超市集團。旺夫的卿卿於1996年下嫁後，胡兆明的生意愈做愈大，生意涉獵甚廣包括房地產等，更一度進軍銀行界。家住古堡的他們，曾有指坐擁逾80億身家。