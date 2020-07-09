謝東閔自爆同朱智賢分居：畀番佢自己交代

藝人謝東閔到電台宣傳無綫熱播劇《殺手》，問到可有跟休息中的女友朱智賢一同追看？他笑言：「唔知佢有冇睇，都冇問有關工作上嘅嘢，自己就會每晚返屋企重溫番。」二人早前曾坦承已發展成同居關係，惟謝東閔承認最近已分居，他說：「間唔中都有見，依家各有各忙，但留番畀佢自己講番，唔代佢答啦。（講到關係咁生疏？）唔係，純粹係唔知佢想唔想我講，畀番佢自己交代。」女友可有話悶到發霉？他指：「要做就有好多嘢可以做，可以行山、做運動、煲劇，可能都唔夠時間。（之前有一齊做運動？）有去Gym Room。」

講回劇集，謝東閔表示劇中主要跟黎耀祥及李成昌有對手戲，其中十年前首次拍戲就是跟黎耀祥：「拍《法證先鋒III》，嗰時我乜都唔識，都有請教過佢。（再拍讚你有進步？）佢笑話自己十年都未識做戲，因為時間好短。」並劇透戲中角色到後期有重大轉變，是其中一個想演的角色：「亦正亦邪咁，題材又鍾意，我好鍾意睇打鬥、血腥戲，但今次畀人打多，哈哈！」

另外，他又講到正拍攝新劇《刑偵日記》，劇中飾演有精神分裂的孤獨精，會跟塑膠成人公仔發展一段單純愛情：「當佢真人咁照顧。（要毛手毛腳？）又冇，不過同死物對戲都幾得意。（驚唔驚抽離唔到？）抽離唔到唔緊要呀！可以拎返屋企，之後賣咗佢，哈哈！」