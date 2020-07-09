IB攻略：IB放榜如何部署升學？

今年的IB放榜不一樣，考試成績不是由IBDP公開考試決定，而是由校內考試決定。全港今年只有23名狀元，相比往年較少，可見香港國際學校計分相對保守，有不少學生成績可能都失了預算。今回筆者希望分享IB放榜後升學事宜。

IB成績達到條件取錄

IB學生通常報讀不同國家的大學，例如澳洲，英國，加拿大等。同學可以比較自己的條件取錄，例如學生考了37分，英國大學的是36分，而加拿大可能都是36分，這個時候，學生應該審視哪一間比較適合自己和未來的就業情況。當然學費亦都是考量，如果學生拿到香港大學的取錄，每年學費都只是4萬多港元，相比出國讀書，學費至少一年20-30萬(港元)，省下不少。

IB成績未能達到條件取錄

這類學生最需要幫忙，首先如果你的成績只是1分之差，可以嘗試發求情信，電郵有關部門，因為收生的教授可以繞過中央系統，個別直接收生，所以同學不要氣餒。另外就是可以申請成績申訴，例如TOK、EE、IA等，這些都是校內作業，成績比起模擬考試有更多空間改動，如果分數升上去，就有機會達到大學標準。

Clearing升學系統

Clearing是英國升學獨有的系統，學生如果沒有任何取錄，可以7月開始透過Clearing報讀英國大學。Clearing指英國一些大學還有剩下的學位，但收生不足，所以會透過系統招生，可以算是最後機會給失手的IB學生。不過要留意的是，好的大學、好的學位多數都已經被人搶佔了，所以同學要有心理準備不能於此找到心水大學或名牌大學。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣