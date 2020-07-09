李克勤新MV玩一鏡到尾　搵埋Twins幫手！

李克勤的新歌《格林童話》MV採用一鏡到尾的拍攝手法，只要中途稍有出錯，便要從頭再拍，今次是他與導演莊少榮一起構思，因為希望每一次的MV都有一些特別東西可以呈現出來，他大呼好玩：「一鏡到尾嘅拍攝手法，當然我唔係第一個做，但係今次最特別嘅地方係，例如喺一個場景入面，大家會見到我同女主角有對手戲，鏡頭一轉到下一個場景女主角已經換好晒衫坐喺度，其實今次我哋係搵咗兩位女主角去演繹呢一個比較特別嘅一個鏡到尾，佢哋係twins，兩位都係舞台劇演員。」

雖然歌曲全長約四分鐘左右，但綵排拍攝的次數達一百多次，所以在拍攝完成後，全場工作人員即放下心頭大石兼且拍掌起哄，他說：「因為唔知會唔會拍通宵、又唔知拍到幾時，所以由構思到真係拍嘅過程到依家，都好期待睇個後期。」問到拍攝最困難的地方時，克勤坦言是與時間競賽：「喺一個好狹小嘅空間入面，其實我哋轉過好多次景，每一個人要換好多次衫，我都好似換咗六、七次衫，兩位女主角都係。仲有走位，啲道具搬嚟搬去，你會發覺成日喺呢個咁狹小嘅空間裏面，都有成二、三十人走嚟走去！咁點樣喺大家走嚟走去之中，係淨係take到呢啲演員，take唔到工作人員呢？嘩！我覺得camera man真係辛苦！辛苦晒！」