日本環球影城於8月4 日推出的「《STAND BY ME 多啦A夢 2》XR RIDE」,透過VR技術將你帶到多啦A夢的未來與過去世界。(互聯網)

為配合多啦A夢大電影《STAND BY ME 多啦A夢2》即將上映,日本環球影城(USJ)將於8月4日至 2021年1月6日,推出「《STAND BY ME 多啦A夢 2》XR RIDE」。作為樂園首個《多啦A夢》乘坐型遊樂設施,會以VR技術將你帶到《多》的世界中,可以與多啦A夢和大雄一同穿越未來、現在與過去,來一場時空之旅。乘坐着太空幻想列車(Space Fantasy–The Ride),透過視覺、聽覺、風與重力等,帶來超逼真感受。 最令人期待的,是乘坐這架時光車,可以去到21世紀參與大雄與靜香的婚禮,但是成人大雄居然搶走了多啦A夢的時光機,並於婚禮會場消失!玩家於是跟着多啦A夢和大雄追上成人大雄,進行一場時空大冒險。今次合作由 3D 系列電影的導演山崎貴及八木龍一率領的電影製作團隊負責監修,製作一絲不苟。