邀IU做嘉賓去旅行　呂珍九愛下廚望組織美滿家庭

童星出身的韓國22歲男星呂珍九，與兩位大前輩成東日及金希沅合拍的tvN綜藝節目《小屋漫遊韓半島》正在熱播，呂珍九今午以視像形式接受各地傳媒訪問，節目講述三人駕駛着各種裝備都齊全的移動式住宅，打破地域限制，遊遍韓國每個角落。

問到為何決定接拍這個節目時，呂珍九指接到邀請時知道這個節目與其他旅遊節目不同，而他最近亦經常待在家中，已有很久沒去過旅行，對駕着「移動的屋」旅行感到既好奇又期待，所以決定接拍，而他曾在童星時期跟成東日合作過，卻沒有與金希沅合作演戲，很好奇對方是個怎樣的人，想藉此機會與兩位前輩變得熟絡，又指兩人雖然很風趣和頑皮，但也教了他不少演戲和人生經驗，令他獲益良多。

呂珍九指拍攝時有很多接觸到大自然的機會，亦令他更注重保護環境：「在那間屋住的時候會盡量減少製作垃圾和不要浪費，現在我在家中我也會多開窗，盡量不開冷氣。」而三人為了在節目中駕駛移動式住宅而考了特別駕駛執照，問他在駕駛時有否遇到困難？他便坦言在節目中駕駛比練習時更難，亦因為擔心出事故而要加倍小心及仔細，所以的確很困難。

呂珍九拍過的《在當地吃得開嗎》和《小屋漫遊韓半島》都是在戶外拍攝節目，亦要親自下廚，而他表示平時雖然不是經常煮食，但在家中有時也會做料理，更會在網上睇片學煮餸：「有好多影片都有仔細地教做料理嘅方法，仲有列出食譜，可以好簡單地學到，我最近就學整咗意大利粉，都幾好食。」

呂珍九在節目中講過自己還未正式拍過拖，但希望將來可以組織一個美滿的家庭，問他對未來妻子有甚麼期望，他便笑說：「希望佢可以好開心地食我煮嘅嘢。」又坦言對未有妻子沒有特別的期望，亦暫時未有何時結婚的具體打算，但見到成東日平時與家人融洽相處的樣子，令他偶爾也有想組織自己家庭的想法。

去年呂珍九曾與女歌手IU合拍劇集《德魯爾酒店》，獲得不少觀眾愛戴，而今次IU亦為節目擔任嘉賓，呂珍九透露是他主動邀請對方，問他覺得在綜藝中與對方合作有否覺得有不同？他便說：「冇太大唔同，因為同佢合作拍劇都合作咗6個月，之後仲一齊去咗慶功旅行，所以一齊拍節目感覺都係差唔多。」談到新作，呂珍九表示一直在準備，但暫時不便透露，希望大家多多期待。