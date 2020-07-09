高達 × Hello Kitty的世紀「聯姻」

高達和Hello Kitty都是以白、藍、紅、黃組成，讓組合沒有想像中的違和感。（互聯網）

誰說柔和剛不能在一起，硬朗的高達和呆萌的Hello Kitty正正展現出剛與柔，而所謂剛柔並濟，就是為慶祝《機動戰士高達》40周年和《 Hello Kitty》45周年、日本Bandai的「高達VS Hello Kitty計劃」推出的「HELLO KITTY / RX-78-2 GUNDAM [SD EX-STANDARD] 」 ，並於今年2月正式發售。這次推出的模型是「HELLO KITTY / RX-78-2 GUNDAM」半透明版，讓這個戰鬥Kitty多了一份柔情。

兩個南轅北轍的角色組合起來並沒有想像中的違和，可能是因為它們都是以白色為主調，紅黃藍的顏色為輔。套裝裏包含一個半透明的RX-78-2 GUNDAM和同比例Hello Kitty組裝模型，即使在組合下，標誌性的蝴蝶結還依然存在。最特別的是連零件框都是Hello Kitty的大頭和蝴蝶結的造型。

這款模型是活動限定商品，售價是2,530円（連稅）（約HK$182），想收藏這款又Cool又Cute的模型就入手要快。