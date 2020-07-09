潮興Staycation　齊齊放假叉叉電

日日困在家無得飛，感覺幾苦悶，近日不少酒店都推出特定主題住宿，讓本地客人可隨時Staycation（中譯「宅度假」），無論是情侶、老友又或酒友等，都可以揀啱主題住番晚，叉足電再出發。

閨密之選

尖沙咀Page 148於現時至8月31日推出閨密住宿優惠，除了可於雙人豪華園景客住1晚，還貼士地為女士們準備了一連串驚喜，除有美白修護面膜、潔膚用品、面部護理優惠券、化妝袋的美肌套裝外，女士們還可以邊護膚邊享用咖啡和甜品，退房時間延遲更至下午6時，即使雞啄唔斷都唔怕執唔切行李。

威士忌迷品酒

尖東海景嘉福洲際酒店由現時至8月31日推出「情迷威士忌」住宿計劃，客人可揀選尊尚半海景或海景客房，入住期間每位可享用雙人威士忌之旅，酒吧會按客人的喜好和認知，推介享用來自世界各地的威士忌（每位3杯），除此之外，還會送上迷你威士忌朱古力蛋糕，讓大家在客房品嘗。於酒吧享用2人晚餐時，亦可配指定餐酒（每人2杯）。若然預訂2間相同日子入住的客房，就可免費參加60分鐘的威士忌大師班，讓大家在短時間來化身成威士忌達人。

夏日消暑香檳

尖沙咀W Hotel由現時至9月30日推出「歡樂冒泡 香檳住宿套餐」，客人入住時，酒店會為客人預備2杯Veuve Clicquot香檳和迎賓小吃，之後可於時尚客房和香檳的品牌大使交流，60分鐘的私人品味香檳體驗內，能品嘗到4款香檳，讓味蕾享受幼滑的氣泡和味道。最後來到池畔酒吧，享用品牌的玫瑰香檳，退房時還會得到香檳品牌的限定禮品包，來一個圓滿結束。

時尚旅人VS寵兒度假

中環的香港美利酒店，於這個7月一口氣推出2個全新主題住宿（至8月31日）。自認為是潮人的話，可選擇「時尚旅人」住宿禮遇，客人會入住雙人尊貴客房，期間酒店會提供私人導賞體驗，帶客人到酒店最佳位置拍照，更可到其中一間最頂級的套房，擁有30分鐘自行拍照時間，讓客人在短時間內化身KOL。回到客房，享用女性時尚奢侈品購物網站以盛夏服飾系列作靈感設計的下午茶，酒店更會送上HK$1,000網站購物禮券，讓客人邊吃邊上網Shopping，實行由頭靚到尾。

若然家中有養狗的話，不妨和主子來個「寵兒度假遊」，每房最多可以有2位成人、1位小童及1隻10公斤以下狗狗入住（第2隻寵物要加指定價錢，最多2隻）。客人除和狗狗一起品嘗下午茶和早餐外，酒店亦會有每晚HK$900餐飲簽帳額，可以和主子在2間指定餐廳享受戶外用餐。房內亦會提供寵物設施，即使在房間也不怕悶親主子。

夏日軟「棉棉」

位於旺角東的帝京酒店以「Summer Fun仲夏玩樂祭」為主題、推出4款「夏日軟『棉棉』」住宿計劃，每款均包括一晚客房之餘，還分別提供價值逾千元的經典中式粵菜套餐（4位用）的「味嚐粵饌玩樂篇」、享用豐盛自助晚餐（2位用）及參加蛋糕裝飾班兼讓小朋友親手設計尊屬個人風格的蛋糕的「美食甜心篇」、於餐廳酒吧內享用棉花糖主題下午茶的「悠閒下午茶篇」，以及於酒店E-Game Zone暢玩兩小時任天堂Switch遊戲機配小食拼盤的「暢玩遊戲篇」，4款住宿計劃均有棉花糖作為迎賓禮品，而每位小朋友更可額外獲贈棉花糖乙支；此外，即日起至8月31日期間預訂並入住的客人更可於酒店大堂的巨型扭蛋機抽出扭蛋並換取禮品，即抽即中獎，人人有份，而獎品包括酒店集團旗下的酒店免費住宿連自助餐、鐵板燒晚餐、餐飲現金券等，大人小朋友都可以趁機吃喝玩樂Hea餐飽！