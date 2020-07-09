次次都係遇到姐姐　柯震東開晒聲恨拍拖

台灣男星柯震東當年因涉毒令孭飛的電影《打噴嚏》叫停，直至近日才順利上映，日前震東孖住林依晨受訪，震東直言在等候的6年間，經過反省及覺悟，令自己成熟不少。飾演拳手的他，更特別為此訓練了兩、三個星期，他說：「訓練怎樣不受傷，不是練怎樣打架，就是要保護自己重要部位，還好我是體育系，所以手腳也頗協調。」談到與「女神」依晨合作，震東即狂笠對方高帽：「一生能有這個機會可以跟她合作，會記住每一分一秒，此時此刻也很開心，雖然拍戲時一直也很害羞，跟女主角沒有太多互動，但我會覺得會愈來愈好（戲中喜歡依晨很多年，現實中也有這些經驗？）年紀跟我沒關係，只是我遇到女生年紀也比我大，我也很想戀愛，但也單身了很久。」更指高中時為追求女生，曾試過連續半年為對方買早餐，雖然後來受不了，但幸好也把對方追到手。

而依晨回憶6年前的震東就像一個大男孩，私底下非常靦覥，經常要姐姐主動關心，但6年再次與對方碰面，就感覺他長大了，比從前成熟，更懂自己在做甚麼，對於劇中被震東暗戀，依晨透露也曾被同學暗戀了十多年：「起初也感覺到，但沒有後來表現得那麼明確，是我慢慢猜到，所以也有婉拒Say No，（有甚麼動作令你發現？）例如說有個表演很好看，想邀請我一起看，但只有兩張票，我就覺得....但呢位男生到現在，每年也有跟我說生日快樂。」