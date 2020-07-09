女神入街市！余香凝捉蟹食榴槤

藝人余香凝（Jennifer）日前為周志文與黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《無署不在》擔任嘉賓，齊齊走訪大埔墟街巿及粉嶺聯和墟街巿，余香凝期間即場食榴槤、捉海鮮，又試整布拉腸粉，盡顯女神的另一面。

余香凝小時候很怕跟媽媽到街市，因為地上又濕又骯髒，但現在的街巿已經優化，地方清整、環境寬敞，而且冷氣十足，令她相當喜歡逛街市，她說：「其實街巿係一個好有人情味嘅地方，好似今次拍攝，有個賣生果嘅姐姐，知道我鍾意食榴槤，即場開一個請我食。」

余香凝又膽粗粗去海鮮檔捉六斤重阿拉斯加長腳蟹，她說：「細個我曾經被蟹鉗夾傷過，今次要拎住咁大隻蟹，真係好驚。」除了捉蟹，余香凝又跟師傅學整布拉腸粉，平時表現淡定的她，在廚房即顯得雞手鴨腳，更差點被蒸氣燙傷手，她表示：「見師傅整腸粉好易，但親自落場就知原來好難，我一打開個蒸籠，即被蒸氣燙傷手，差點起水泡。我本身有入廚，但每次入廚房都會容易受傷，唔係燙傷就切親手，試過有次煲湯，唔知點解可以被煲蓋個排氣口燙到手指起水泡，如果將來我要做個入得廚房嘅職業女性，我諗我要加倍努力先得！」