因鹿晗離隊「受罪」？關曉彤受跑男冷待被醜化

內地王牌節目《奔跑吧》新一季熱播中，前「跑男」成員鹿晗的「內地90後小花」女友關曉彤擔任「特別嘉賓」，本以為因「家屬」關係，理應獲Angelababy、李晨、鄭愷及蔡徐坤等「跑男家族」成員關照，加上兩女是節目中僅餘的女將，按過往作風本應齊齊得寵，但節目播出後卻發現Baby與關曉彤的待遇差天共地，有網友列出證據指「鹿嫂」全程被冷落！

節目中，Baby長時間獲安排在「主角」位，關曉彤則不論坐、企都是「靠邊站」，更指如攝影師非用廣角鏡拍攝，她隨時「被消失」；服裝方面，22歲的關曉彤被網民揶揄造型如「小女孩偷着媽咪衫」，尤其兩女雖同穿嫁衣，但年輕9歲的關曉彤一襲短褲婚紗顯得老氣，她們更 近乎零交流。

有網民發現關曉彤玩遊戲被打時，Baby最大反應，笑得頗為燦爛。有傳關曉彤在節目中受冷落，全是其男友所累！當年鹿晗成為「跑男」隊員後人氣更盛，吸納大量「鐵粉」，但其後受 「限薪令」影響酬勞大減，加上另有較輕鬆的綜藝節目招攬，他權衡後宣布因檔期關係離隊，有鐵粉抗議明言「棄睇」節目，令仍留守在《奔跑吧》的台前幕後難受。有網民指關曉彤在節目中「受罪」，笑言是「男友債，女友還」。