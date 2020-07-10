窮到戶口得幾蚊　馬貫東事業露曙光最想多謝…

現年33歲的馬貫東入行十四年繼處境劇《愛．回家》系列的「十仔」與「秦博士」跑出後，在劇集《那些我愛過的人》中「升呢」擔任「男二」，飾演亞氏保加症的醫生再有突破，被大讚演技出色。馬貫東亦坦言「古希晨」是入行以來的代表作，感激遇到好角色，他說：「入行都好多辛酸，呢個亦係香港演員常遇到嘅情況，香港生活逼人做演員係困難，要多謝屋企冇畀壓力，唔介意我未見到曙光嘅時間，呢十幾年真係好漫長。」

馬貫東入行時給自己十年時間在圈中闖蕩，但事業卻一直停滯，當準備放棄轉行，事業突然出現轉機，他說：「喺第十年啱啱就係《鐵馬戰車》嘅「揚名」出街，之後就有「十仔」嘅出現，喺我放棄邊緣掹返我入嚟，唔係就應該轉咗行去做攝影、健身教練，慶幸遇到呢個轉捩點。」

馬貫東指入行初期因底薪不多，試過銀行存款跌到單位數字，要靠屋企人幫助，直到參與處境劇日日有工開，收入漸變得穩定，夠生活還有積蓄，讓他可專心拍劇。問到可希望憑「古希晨」攞獎？他說：「如果諗就有壓力，唔想畀太大壓力自己，有獎當然開心，但唔會執着攞獎，一直堅持係因為鍾意做戲，唔係為咗攞獎，做唔同角色可以接觸到新事物，娛樂大家亦娛樂自己，好享受做演員。」

馬貫東近期可謂事業愛情兩得意，被揭蜜運中，他說：「女友係圈外人，所以都唔想講太多，我哋拍拖冇耐，依家幾穩定。」馬貫東又指去到他現在的年紀自然有成家立室的諗法，也視女友為結婚對象，但兩人才剛剛開始拍拖，需要時間一步一步了解。