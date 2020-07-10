東方日報C1：葉玉卿老公負債8億港元申請破產

經典性感女星葉玉卿早年嫁入豪門，與美國華裔富商胡兆明育有三子女，幸福美滿，但昨日有美國傳媒報道胡兆明向法庭申請個人破產，負債高達1億美元即逾8億港元！老公申請破產，卿卿昨日接受本報獨家訪問，一副處之泰然：「只要唔關乎生死，都唔係大問題！」

現年53歲的殿堂級女神葉玉卿，1996年嫁到美國，與當地富商胡兆明結婚，婚後育有一女兩子，並於紐約長島古堡大宅居住。胡兆明家族於紐約從事連鎖超級市場起家，在唐人街法拉盛區（Flushing）有多間超市，其生意更涉及地產、酒店、飲食、旅遊及銀行等，2003年還成為上市公司主席，有傳坐擁80億港元身家，但昨日卻傳來胡兆明破產的消息！

有美國傳媒報道指美國紐約曼哈頓、長島及法拉盛區有三個物業同時暫停拍賣，因業主正向法庭申請破產，爆出業主正是卿卿老公胡兆明！他將三項抵押的物業連債務拍賣，總值1,530萬美元（約1.18億港元），但現時拍賣需要延期。報道又指胡兆明以另一姓名為Myint J. Kyaw，向紐約東區法庭申請個人破產。

仔女有基金 生活如常

消息指胡兆明個人破產申請中，指資產是5萬美元（約38.7萬港元）以下，而負債則是由5,000萬美元（約3.87億港元）至1億美元（約7.8億港元），無法償還負債的原因不明，更指早於新冠肺炎疫情之前，已出現財政問題。消息又指他的公司曾向Bluestone Group借1.09億多美元（約8.5億港元），當中為Main Street 41至60號物業借取的9,400萬美元（約7.4億多港元）首期按揭及1,500萬美元（約1.1億港元）借貸，而還款日期是2018年1月，而在個人破產申請中顯示，亦有一筆來自Bluestone Group的700萬美元（約5,425萬港元）的借貸。

對於老公申請破產，卿卿受訪時表現豁達，坦言最緊要一家人身體健康，指現時生活沒大變化：「小朋友本身有佢哋基金，唔需要太擔心。其實今次申請破產唔係因為疫情影響，而係之前搵錯咗房產貸款公司，貸款愈嚟愈高唔能夠償還！佢哋好出名專搵中國人，以為佢哋唔熟法律，還唔到就食咗你啲地產，咁Jeffery（胡兆明）梗係唔會畀佢哋咁做，一路都諗住要保護番房地產，所以申請破產，雖然會影響信譽但冇辦法！可能會唔好聽、唔好睇仲好煩惱，但唔緊要啦！（唔開心？）唔會！人生就係咁樣，只要唔關乎生死，都唔係大問題！申請破產重組保護並非令你一無所有，個人生活必需品、部分工資所得、甚至房產同汽車都可以得到豁免！信用紀錄一定有影響，但呢啲只係暫時，可以重建嘅。最近好多大型企業公司都申請破產重組，美國總統特朗普以前都『破產重組』過幾次。」

「最難過係面子問題」

卿卿坦言今次對一家人來說是難得的經驗，尤其是小朋友：「我大仔依家先得19歲，好多文件佢都會去跟，同律師一齊傾，亦有去超市幫手。」坦言丈夫最難過是面子問題：「有時有啲嘢要放下，好似唐人街個房地產係佢以前屋企嘅發迹地，佢唔想放棄，但佢嘅心情唔係咁差。」卿卿夫婦近年曾傳財困，她2012年回港拍攝賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》，被指是為老公撲水，但她一一否認。

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