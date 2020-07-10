「六摩女」車房水戰　阿旦蕊蕊互射鬥香艷

「六摩女」車房混戰，鬥得香艷，阿旦、蕊蕊、鄧伊婷、張若錡、彭美詩及小倩各出奇謀搶出位。

藝人鄧洢玲（阿旦）、蕊蕊、鄧伊婷（Irina）、張若錡（Angus）、彭美詩及小倩最近為微電影《下一秒，追到你》拍攝，六名女星飾演有美貌又有技術的車房妹，白天在車房開工，晚上則鍛練電競賽車遊戲。

日前阿旦、蕊蕊及Irina等到牛頭角一所車房拍整車及洗車的戲，鏡頭前她們落力洗車，玩到興起更爆水戰，拎起水喉互射，又互掟濕毛巾，眾女衣衫盡濕，白背心透出內裏的比堅尼Top，畫面香艷，相當養眼。

六女身材各有賣點，蕊蕊及阿旦出名上圍驕人，Irina擁有43吋長腿，Angus穿上熱褲露出屁股蛋，曾在外國贏得選美比賽的美詩及網紅小倩身形亦甚有睇頭。當日天氣炎熱，氣溫高達攝氏35度，加上在室內拍攝更加焗熱，由日頭拍到通頂，相當辛苦，但台前幕後表現專業，眾女濕完又乾，乾完又濕，水戰過後，即變身整車師傅，趕拍維修車輛戲時摩打聲如雷貫耳。

阿旦表示今次拍得好開心，第一日的水戰戲叫做比較輕鬆，之後會有不少考驗演技的場口，相信挑戰會更大。蕊蕊表示其角色性格很有層次，亦正亦邪，之後會有喊戲及暗戀戲，而電影講述電競賽車，蕊蕊之前有落場經驗，曾贏得多場友誼賽，因此埋位拍戲時信心拍得神似。