宋熙年搵奶粉錢　急謀復出

前華姐冠軍宋熙年早前宣布再度懷孕，成功三年抱兩！她指現時粗身大勢不便跟大仔「決鬥」，由老公陳智燊代「出戰」，並笑言「卸貨」後會開Turbo追回母子情。為努力賺奶粉錢，BB未出世她就已經計劃復出工作，希望一嘗做賣魚妹滋味，顛覆大家對其固有印象。

索媽宋熙年（Sarah）婚後勤力造人，趁囝囝陳裕炘2歲大，即替他添弟妹，希望他有個伴齊齊快樂成長。宣布佗B後首度現身的Sarah，就富衛保險的高端自願醫保計劃─「尊衛您醫療計劃」擔任嘉賓分享心得，雖然挺住6個多月大的巨肚，但四肢依然纖幼，認真得天獨厚！她透露預產期為9月中，現踏入第二個懷孕周期，已脫離暈眩作悶的困局，正享受佗B的「蜜月期」。

將最好留給下一代

作為父母，當然最關心子女的健康，Sarah表示有為全家人買保險求安心，其中富衛保險的「尊衛您醫療計劃」，新生嬰兒更可免費享2年指定醫療保障：「食咩、玩咩都係其次，健康係最重要，萬一真係遇到啲Unlucky嘅嘢，有醫療保險都唔使咁擔心，好似依家突然有疫情咁，大仔一出世就已經幫佢準備咗，呢胎都會繼續將最好嘅嘢畀佢。」對她來說，買保險最着重平保費、高保障：「有得揀啱自己嘅醫療保障最好，再精明啲就係一家人買會唔會有多一啲優惠，例如惠及家人嘅無索償折扣，而且大家都知保險啲條款要時間去消化，如果賠償方面少啲細項上限，多以全數賠償，就唔會咁難計算。雖然大家都有商量，但我喺呢方面係處理得幾好，哈哈！」

無刻意追女健康就夠

再次經歷懷孕過程，Sarah坦言感受大不同，不再是新手緊張媽媽：「第一胎會擔心啲、多疑問啲，就會睇書惡補；今胎頭嗰十個禮拜辛苦少少，可能留喺屋企時間多，啲精神就放晒落唔舒服度。」疫情之下佗B，她指有特別加強防疫意識，待疫情緩和才敢外出呼吸新鮮空氣。不過，Sarah笑言都有吃力的時候，因為身邊有個活躍的2歲B，慶幸囝囝黐爸爸多：「阿Q精神諗，如果佢好黐我就要成日抱佢、追佢，佢依家跑得好快，呢啲粗重嘢都係爸爸做，生完呢胎一定要Spend番多啲時間陪佢。」問到兒子得悉「升呢」做哥哥有何感受？她指囝囝應該有概念，每日指定動作「錫」BB講早晨和晚安：「希望佢做哥哥會好開心，唔會有呷醋情況發生。（佢想要弟弟定妹妹？）咁又冇，我哋都冇刻意去諗要咩性別，遲啲會搞個Party公布仔定女，雖然中國人係有湊夠『好』字嘅傳統，但只要BB健康、開心成長、兩個小朋友關係好就足夠。」

想拍劇演賣魚妹

為迎接第二個BB，Sarah笑言要再畀心機搵奶粉錢，去年離巢後跟老公投入做KOL，開拓屬於二人的網上平台：「做KOL都幾好㗎！可以安排到時間，相信遲啲可以兼顧湊兩個BB，拍攝題材又冇限，想拍乜都得，只要留意到觀眾嘅喜好就得，其實依家個大趨勢都係網上發展，喺呢方面會再努力啲。」至於傳統平台，簽下邵氏的她都希望更多曝光：「等生完BB之後想籌備番節目，有主持癮想拍番旅遊節目，好懷念去旅行嘅感覺，對烹飪節目都有興趣，疫情期間個個都廚藝大爆發！其實都想試吓拍劇，可能做咗媽咪有唔同經歷，啲戲會成熟咗。（想挑戰咩角色？）想豪邁啲，好似街市嘅賣魚妹，因為大家對我嘅印象都係做主持、好斯文，但我內裏係大癲大肺，希望show到呢一面畀觀眾睇。」