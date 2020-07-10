【營事檔案】翡翠豆腐蝦仁羹　兼具口感

別以為強調營養豐富的餸菜就不美味，翡翠豆腐蝦仁羹便是兼顧口感與味道的一道家常菜了。（作者提供）

今次為大家介紹的翡翠豆腐蝦仁羹，蝦的口感彈牙，配搭嫩滑的豆腐和蔬菜，配飯吃更是非常美味。

硬豆腐 鈣質含量更高

小白菜營養豐富，除了含膳食纖維，也含鉀質、β-胡蘿蔔素、維他命C、鈣質等營養素。每100克煮熟的小白菜含大約93毫克的鈣質，屬鈣含量較高的蔬菜類，而β-胡蘿蔔素和維他命C都是抗氧化營養素，當中β-胡蘿蔔素更可以在體內被轉化為維他命A，幫助保護視力和預防夜盲症，也有助心血管健康。其實除了用小白菜，亦可以根據個人喜好，選擇其他深綠色的蔬菜代替，例如菜心或波菜，這些蔬菜營養價值亦十分之高，也很適合這道菜式。豆腐本身也能提供豐富蛋白質、鈣質和大豆異黃酮等營養素，如果挑選硬豆腐，鈣質含量會更高，能幫助身體補充所需的鈣質，有助預防骨質疏鬆。

蝦青素 增強免疫力

蝦含有豐富蛋白質，每100克熟蝦便大約有20克的蛋白質，同時蝦的脂肪含量亦較其他肉類(例如豬肉)低，用來代替肉類也是不錯的選擇。此外，由於蝦會進食紅球藻作為食物，脂溶性的蝦青素便會累積在蝦的體內。蝦青素具有多種功效，對維持身體健康有很大作用，例如蝦青素能幫助增強免疫力，亦有研究指出這種物質具有抗氧化和抗發炎的功用，能夠幫助預防心血管疾病。除了蝦以外，三文魚和蟹都含有蝦青素。

【翡翠豆腐蝦仁羹】

材料：

小白菜 70克

豆腐 1磚

蝦仁 90克

葱 1棵

薑 數片

生粉 1湯匙

做法：

1.豆腐切塊、葱切段。

2.小白菜洗乾淨後切成蓉。

3.熱鑊爆香葱，放入小白菜翻炒數下。

4.加入雞湯，湯滾起時放入豆腐、蝦仁和生粉，煮至蝦仁變色便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。