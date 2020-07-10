《侏羅紀世界3》復拍首日數名員工即染新冠肺炎

多部荷里活大片近日陸續復工，《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）是其中一部。影片近日在英國Buckinghamshire Pinewood片廠復拍，不過首日開工即有幾名員工被檢測到新冠病毒呈陽性，影片隨即再度停拍！

據知片中幾位演員包括《侏羅紀公園》元祖演員森尼爾（Sam Neill）、羅娜甸恩（Laura Dern）、新版男主角Chris Pratt等沒有染疫，只是多個一名工作人員染疫。知情者說：「呢個絕對係意料不及嘅事，大家都冇諗過咁快就有人染疫。所有人都好興奮可以復工。由於投資咗好多錢喺度，冇人想再有延誤。」除了《侏》之外，多部荷里活鉅製包括《阿凡達2》（Avatar 2）、《22世紀殺人網絡4》（Matrix 4）以及《職業特工隊7》（Mission:Impossible 7）等近期都已復拍。

另方面，由於疫情仍然嚴峻，新一集占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die）亦被傳將再度押後上映，由原本11月25日上映再押後！影片原定4月復活節檔期上映，但新冠肺炎殺到而押後至11月上映。據知由於新冠肺炎個案在北美持續急增，電影公司高層擔心票房損失而決定改期。不過暫時官方未正式公布改期決定。