【特約報道】全球疫情仍未穩定，旅遊癮發作心癢難耐坐唔定？深受歡迎的Rody跳跳馬有見及此特地遠渡而來，把上水廣場頃刻幻化成法式浪漫紫國度，帶你秒遊巴黎熱點，任你瘋狂打卡FF鬆一鬆。今個夏日，上水廣場搖身變成法國巴黎藝術之都，為大家準備一個不一樣的《上水廣場 x Rody French Romance夏日奇幻之旅》。場內多個打卡位，包括：《Rody夢幻鐵塔》和馬卡龍法式甜品馬車，大會又展出35件全新設計紀念版夢幻紫Rody，還有期間限定《上水廣場 x Rody立體照相館》和《「Wall」心Rody凱旋門》互動遊戲，鐵粉當然不能錯過一系列Rody 限量禮品換領，體驗花都醉人浪漫。

玩轉4.5米高Rody夢幻鐵塔 馬卡龍法式甜品馬車 薰衣草紫醉氛圍

Rody旋風席捲而至，令上水廣場換上一身時尚夢幻紫裝，讓您沉醉於薰衣草紫色浪漫和巴黎街頭藝術氣息。彈跳力十足的Rody先繫好飄逸絲帶，一口氣跳上聳立於中庭中央的4.5米高粉紫《Rody夢幻鐵塔》上歡迎大家進入奇幻之旅，而薰衣草園上的巨型萌爆Rody則擺好甫士陪大家影相Selfie！

「Wall」心Rody凱旋門互動遊戲 秒遊巴黎熱點尋幸福彩蛋

鬼馬活潑的Rody最討人歡喜的地方是其窩心體貼，他早早躲於《「Wall」心Rody凱旋門》，大家只需於觸控式屏幕的心心上挑選一款「I Love You」愛的宣言，再輸入摯愛暱稱和自己名字，摺好心心然後投向凱旋門，Rody隨即於門上屏幕出現，讓您大影特影，散播愛的種子。Rody還會帶你走到凱旋門後找幸福彩蛋，3D紫心心祝福拱門充滿愛和冀盼，同樣是不可錯過的打卡位！

期間限定Rody立體照相館動感無限 不同角度照出幸福感

凡於推廣期內逢星期六、日及公眾假期，於上水廣場(2-5樓)以電子貨幣消費滿$200，即可到期間限定《上水廣場 x Rody立體照相館》，與表情多多的Rody合照，並即時打印成充滿動感的3D立體照片，在夢幻繽紛的相框襯托下，以不同角度盡顯不同少女幸福感。

展出35件全新設計限量紀念版夢幻紫Rody 限量禮品夏日大放送

與《Rody夢幻鐵塔》互相輝映的，正是大會為是次活動特別設計的35件全新設計紀念版夢幻紫Rody展覽，全幅「紫」的Rody形成一幅超療愈的夢幻3D畫。此外，鐵粉當然不能錯過的一系列Rody 限量夏日禮品，包括：上水廣場 x Rody 手提電風扇、上水廣場 x Rody 兩用 Tote bag、上水廣場 x Rody環保水杯和上水廣場 x Rody 充氣跳跳馬，今個盛夏去到邊都可以夏日滿FUN！

《上水廣場 x Rody French Romance夏日奇幻之旅》

日期：即日至2020年8月31日 (一)

時間：10am – 10pm

地點：上水廣場2樓中庭 (上水港鐵站A4出口)

《「Wall」心Rody凱旋門》互動遊戲^

日期：即日至2020年8月31日 (一)

時間：10am – 10pm

地點：上水廣場2樓中庭

鬼馬活潑的Rody早早躲於《「Wall」心Rody凱旋門》，大家只需於觸控式屏幕的心心上挑選一款「I Love You」愛的宣言，再輸入摯愛暱稱和自己名字，摺好心心然後投向凱旋門，Rody隨即於門上屏幕出現並帶著您和摯愛秒遊巴黎，讓您大影特影，散播愛的種子。Rody還會帶你走到凱旋門後找幸福彩蛋，3D紫心心祝福拱門充滿愛和冀盼，同樣是不可錯過的打卡位！

《上水廣場 x Rody立體照相館》^

日期：2020年8月1日 (六) 至8月31日 (一) (逢星期六、日及公眾假期)

時間：1pm – 5pm

地點：上水廣場2樓中庭

於上水廣場(2-5樓)以電子貨幣消費滿$200，即可與表情多多的Rody合照，並即時打印成充滿動感的3D立體照片，在夢幻繽紛的相框襯托下，以不同角度盡顯不同少女幸福感。

《上水廣場 x Rody French Romance夏日奇幻之旅》限量禮品換領*^

日期：即日至2020年8月31日 (一)

時間：10am – 10pm

地點：上水廣場4樓顧客服務中心

換領方法：The Point by SHKP會員憑指定會員積分，可換領限量版《上水廣場 x Rody French Romance夏日奇幻之旅》精選禮品*乙份。

Landmark North上水廣場

地址：上水龍琛路39號 (上水港鐵站A4出口)

查詢電話：2639 9638