Kanye選總統成立「生日黨」被爆躁鬱症發作

早前於社交網站宣布競選美國總統的饒舌天王Kanye West，近日被指躁鬱症復發，由於情況嚴重因而令他的家人好擔心！

有指他會每年發作一次，現階段正在復發中。有指家人雖然好擔心他，不過因為以過往的經歷，相信情況會穩定。但觀乎近期他的言論確實令不少人擔心，他日前於社交網上載一張疑似是自己設計的照片，照片中模擬未來白宮的模樣。白宮頂層放了幾個Kanye大頭的石像，而兩旁擺放耶穌像。他更留言說：「冇嘢係冇可能。」此外，近日他於《福布斯》訪問中除了自稱2月時感染新冠肺炎之外，更大發牢騷批評美國總統侯選人拜登（Biden）以及同美國總統特朗普（Donald Trump）割席，更大玩食字透露自己將組織一個名為“Birthday Party＂（生日派對）的新政黨。認真無厘頭！

查實過往Kanye都因為精神問題而惹來談論，2018年他受訪自爆因為怕影響創作能力而一直冇食治療躁鬱症藥物。Kanye真人騷老婆Kim Kardashian懶理老公躁鬱症發作傳聞，昨日繼續以性感打扮自拍宣傳自家品牌的束衣。