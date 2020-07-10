尊尼庭上被爆用頭撼傷前妻　自認過火向外父道歉

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）與影星前妻安芭赫德（Amber Heard）昨日因《英國太陽報》誹謗案再度上庭，雖然尊尼日前作供時指從未向前妻動粗，但昨日庭上爆尊尼曾用頭撼傷安芭，事後他向安芭的父親發短訊道歉自認行為過火！

辯方律師指當時尊尼向安芭父親David說：「我不能亦不會原諒我在這次事件中的自己，但我可以向你保證，永遠不會再發生。如果我讓你失望，我向你作最誠意的歉意。」而安芭父回覆尊尼說：「如果我可以與你同安芭同一時間坐低傾，我可以解決呢個（問題）。」不過尊尼在庭上堅稱那次事件是一場意外，而庭上亦播放一段事後二人對話的聲帶，聽到他向安芭說：「我用頭撼你個ＸＸ額頭。冇整爆你個鼻。」而安芭則回應：「我唔能夠相信你咁樣做。」

此外，同日辯方律師亦呈上安芭於2015年12月在位於二人的大宅爭執後被他打瘀眼以及爆唇的照片。除了尊尼被爆用頭撼安芭頭導致受傷之外，昨日辯方律師亦爆尊尼於2015年8月二人坐火車到亞洲度蜜月時，尊尼打和企圖向安芭叉頸一事。尊尼回應指當時發生的情況不是如此。