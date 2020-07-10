噴得多不如噴得啱　5個技巧延長香水氣味

絲打們只要學識延長香水氣味的小技巧，就可隨時變身香香公主。（互聯網）

不少女生有噴香水習慣，尤其在夏天噴一噴，可趕走汗味和悶熱，每一步都散發芳香。但大家可發覺每次噴完香水，出門不久氣味就消散？與其隨身帶多支香水補噴咁唔方便，不如研究吓有咩辦法延長香水的留香時間。以下介紹的5個簡單的小技巧，大家千萬不要錯過！

技巧1：噴前先打底

市面上有不少品牌的香水都有同系列的護膚霜，除可避免味道相沖外，還可以把味道加持。但其實還有一個原因，那就是要為肌膚補濕。在乾燥的皮膚上，香水更難依付，而且也更容易揮發。相反，乳霜有半封閉的作用，可以讓香水停留的時間更長。

技巧2：把握最佳時間噴香水

噴香水的最佳時間是在淋浴後，因為這時候身體的毛孔會擴張，噴上香水的話，氣味停留時間會更長。

技巧3：揀啱位噴香水

很多人都知道要把香水噴在動脈的位置，如頸後、手腕等。但原來除了這些位置，噴在腳踝內側、肚臍，氣味停留時間會更長。你還可以把香水噴在梳子上梳頭，讓頭髮散發淡淡的香氣。

技巧4：噴後別摩擦雙手

很多人在噴香水時（尤其是手腕）會摩擦多一兩下，但其實這樣會令香水揮發得更快。所以噴上去後讓它自然乾就可以了。另外，香水的擺放位置也要注意，不要放在潮濕的浴室或被太陽直接照射到的地方，否則會好容易破壞香水的分子結構，讓香氣流失。

技巧5：重疊噴香水

如果想延長時間又想搞搞新意，可以試試重疊噴上不同香水來增加味道。先用味道較淡的香水打底，再覆上較濃的，就會創出獨一無二的香氣。