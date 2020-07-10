Note 20下月發表　古銅色連售價都有埋？

雖然全球疫情反覆，但無阻科技巨頭按計劃發表新產品，日前Samsung便官方宣布將於美國時間8月5日早上10時，舉辦Galaxy Unpacked 2020線上發布會，預料屆時主角會是新款旗艦手機Galaxy Note 20系列。

宣傳片中新機保留了招牌S Pen，古銅色筆身也跟之前流出的渲染圖配色不謀而合。根據網上消息，Note 20系列將有Note 20及Note 20 Ultra兩個型號，屏幕分別達到6.7吋及6.9吋，並採用矩形相機模組，提供不少於3鏡頭攝影。爆料網Android Headline更指Note 20系列售價由US$1,199起，折合約HK$9,292，若然屬實就比上代Note 10在港定價貴上不少，粉絲要留多些預算購買了。

除了Note 20系列，預料Samsung屆時還會發表多個新產品，例如第二代摺機Galaxy Fold 2、Galaxy Z Flip 5G，新平板Galaxy Tab S7系列及新智能手錶Galaxy Watch 3等，陣容龐大相信又會刮起換機潮。