好煮意：意式煎雞胸　點整最惹味Juicy

2020年07月10日 14:15
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    好煮意：意式煎雞胸　點整最惹味Juicy（互聯網）
    意大利美食多蘿蘿，除了薄餅和意粉，還有很多菜式，網站Keto Chicken Piccata就教意式煎雞胸。
    為方便煎熟，雞胸最好切薄身一點，又或用肉錘敲鬆肉質，之後便可以沾杏仁粉。在煎雞胸時，提醒大家牛油和橄欖油一定要燒得很熱，放雞胸下去杏仁粉才不會黏在一起影響質感。
    醬汁方面，先用中火將紅葱頭粒、蒜碎炒至軟身，然後加入白酒慢慢煮至濃稠，不愛酒的話也可用雞湯來代替，在煮醬汁的同時，若見到有煮焦的料頭，可將之拿走，最後加入檸檬汁和酸豆加強味道，便可放入雞胸肉回鑊。香脆而滿滿醬汁的意式雞胸，質感軟身而濃郁，配餐酒作Pairing，超惹味，入口也不會嚡烚烚，而且還可保留肉汁。
    材料：
    杏仁粉　半杯
    鹽　半茶匙
    胡椒碎 1/4茶匙
    去皮雞胸肉塊 1/5磅
    無鹽牛油 2湯匙
    橄欖油 2湯匙
    醬汁材料：
    無鹽牛油 1湯匙
    紅葱頭粒 1個
    蒜碎 4瓣
    白酒或雞湯 1杯
    檸檬汁 1/4杯
    酸豆 1/4杯
    番荽碎 適量
    做法：
    1.杏仁粉、鹽和胡椒混合，放入雞胸沾滿表面。
    2.鑊內加1湯匙牛油和1湯匙橄欖油，燒熱後加入半份雞胸肉煎2至3分鐘變金黃色，翻轉再煮2分鐘至熟透。另外半份照上述上方煎熟。
    3.中火加入1湯匙牛油熱溶，放紅葱頭粒、蒜碎炒2分鐘至軟身。
    4.慢慢加入白酒或雞湯煮滾，煮至汁液濃縮一半，刮走變焦的碎粒。
    5.加檸檬汁和酸豆拌勻，放入雞胸肉回鑊加熱，上碟後加番荽碎裝飾。
    網址：https://deliciouslittlebites.com/keto-chicken-piccata/