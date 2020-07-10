好煮意：意式煎雞胸　點整最惹味Juicy

意大利美食多蘿蘿，除了薄餅和意粉，還有很多菜式，網站Keto Chicken Piccata就教意式煎雞胸。

為方便煎熟，雞胸最好切薄身一點，又或用肉錘敲鬆肉質，之後便可以沾杏仁粉。在煎雞胸時，提醒大家牛油和橄欖油一定要燒得很熱，放雞胸下去杏仁粉才不會黏在一起影響質感。

醬汁方面，先用中火將紅葱頭粒、蒜碎炒至軟身，然後加入白酒慢慢煮至濃稠，不愛酒的話也可用雞湯來代替，在煮醬汁的同時，若見到有煮焦的料頭，可將之拿走，最後加入檸檬汁和酸豆加強味道，便可放入雞胸肉回鑊。香脆而滿滿醬汁的意式雞胸，質感軟身而濃郁，配餐酒作Pairing，超惹味，入口也不會嚡烚烚，而且還可保留肉汁。

材料：

杏仁粉 半杯

鹽 半茶匙

胡椒碎 1/4茶匙

去皮雞胸肉塊 1/5磅

無鹽牛油 2湯匙

橄欖油 2湯匙

醬汁材料：

無鹽牛油 1湯匙

紅葱頭粒 1個

蒜碎 4瓣

白酒或雞湯 1杯

檸檬汁 1/4杯

酸豆 1/4杯

番荽碎 適量

做法：

1.杏仁粉、鹽和胡椒混合，放入雞胸沾滿表面。

2.鑊內加1湯匙牛油和1湯匙橄欖油，燒熱後加入半份雞胸肉煎2至3分鐘變金黃色，翻轉再煮2分鐘至熟透。另外半份照上述上方煎熟。

3.中火加入1湯匙牛油熱溶，放紅葱頭粒、蒜碎炒2分鐘至軟身。

4.慢慢加入白酒或雞湯煮滾，煮至汁液濃縮一半，刮走變焦的碎粒。

5.加檸檬汁和酸豆拌勻，放入雞胸肉回鑊加熱，上碟後加番荽碎裝飾。