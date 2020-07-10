Air Zoom科技大膽演繹 鞋款系列再進化
2020年07月10日 15:15
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Nike全新推出的Air Zoom Double Stacked及Air Zoom Division，再次將Air Zoom科技以大膽嶄新手法呈（7月20日推出）。（互聯網）
誕生於1995年的Nike Air Zoom技術，自面世以來曾經搭載到Air Zoom Macropus、Air Zoom Flight 95、Air Zoom Fly及Air Zoom Pegasus 37等無數人氣鞋款上，不論是籃球、網球、跑步及休閒鞋款同樣勝任。今回，Nike全新推出的Air Zoom Double Stacked及Air Zoom Division，就再次將Air Zoom科技以大膽嶄新手法呈現。
Air Zoom Double Stacked設計借鑑了Air Zoom AlphaFly NEXT%跑鞋的早期原型，以修長的女性專屬鞋楦為基礎。最搶眼亮點是採用了中空鞋底，並於夾層配置了多個堆疊的Zoom Air氣墊，其擺放位置及數量都是依據女性足部壓力數據分析所定。整體外形、線條比例以至空氣動力學設計都令人驚艷，鞋身就用上高級皮革、透氣網布及TPU材質混搭而成，即使鞋款採用單色設計仍然有豐富的層次感。
同步登場的Air Zoom Division，鞋面設計靈感則源自1995年誕生的Air Streak Lite，鞋底前足部分設有兩個Zoom Air氣墊，為足部及身體提供緩衝保護，將Nike經典平底跑鞋風格與新世代Air Zoom技術精彩融合。