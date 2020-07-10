Air Zoom科技大膽演繹　鞋款系列再進化

誕生於1995年的Nike Air Zoom技術，自面世以來曾經搭載到Air Zoom Macropus、Air Zoom Flight 95、Air Zoom Fly及Air Zoom Pegasus 37等無數人氣鞋款上，不論是籃球、網球、跑步及休閒鞋款同樣勝任。今回，Nike全新推出的Air Zoom Double Stacked及Air Zoom Division，就再次將Air Zoom科技以大膽嶄新手法呈現。

Air Zoom Double Stacked設計借鑑了Air Zoom AlphaFly NEXT%跑鞋的早期原型，以修長的女性專屬鞋楦為基礎。最搶眼亮點是採用了中空鞋底，並於夾層配置了多個堆疊的Zoom Air氣墊，其擺放位置及數量都是依據女性足部壓力數據分析所定。整體外形、線條比例以至空氣動力學設計都令人驚艷，鞋身就用上高級皮革、透氣網布及TPU材質混搭而成，即使鞋款採用單色設計仍然有豐富的層次感。

同步登場的Air Zoom Division，鞋面設計靈感則源自1995年誕生的Air Streak Lite，鞋底前足部分設有兩個Zoom Air氣墊，為足部及身體提供緩衝保護，將Nike經典平底跑鞋風格與新世代Air Zoom技術精彩融合。