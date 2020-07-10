驚爆「訂婚」！陳家樂用一包餅攻陷囡囡心

藝人陳家樂、衛詩雅、郭奕芯及朱栢康等出席電影《不日成婚》開鏡，由英皇老闆楊受成帶領上香及切燒豬，場面熱鬧。

家樂與衛詩雅受訪時，竟爆出家樂「訂婚」消息！衛詩雅笑謂：「今次係我帶呢個劇本畀公司嘅，所以要做到最好。我邀請咗4歲嘅姪女參與演出，佢昨日開工有板有眼，收工仲喊住話想繼續演，佢話大個都要拍戲，因為佢老公係陳家樂呀！」家樂接口謂：「兩年前用一包餅搞掂咗，大家『訂咗婚』，佢個姪女真係幾可愛，我都鍾意湊佢。」記者打趣小朋友可有因家樂緋聞呷醋，衛詩雅表示：「好彩佢未識字咋。」

今次戲中衛詩雅將大跳鋼管舞，日內將拍攝的一場戲，令她大為緊張：「通花喱士裝，我自己喺屋企都唔會咁着，之前着住練舞，工作人員話唔認得我！」為保神秘感，家樂未有被安排前往探班，導演想正式拍攝時捕捉其反應。問到家樂感覺時，他說：「都驚㗎，好似家姐喺我面前咁，不過我哋兩個熟到真係似家人，拍咀戲好似錫緊自己手臂咁。（睇完唔驚人呷醋？係咪要備案？）冇啲咁嘅嘢。」今次戲中二人未有親熱戲份，但終於Happy Ending，衛詩雅笑說：「合作咗3次，頭兩次都冇好結果呀。」