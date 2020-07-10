實測冷風扇　涼爽大風吹

大熱天時，相信人人都想留在室內嘆冷氣，但並不是任何環境都可以安裝傳統冷氣機，這個時候冷風扇就適用了！最近品牌Vformula就推出新機MC01，機身體積與一般抽濕機、空氣清新機分別不大，尺寸為545x252x247mm。機底備有4個滾輪，方便隨時移動到家中不同位置。

新機操作方法簡單，先將水箱加水，並放入預先冷藏的冰晶，機內的水泵就會將冰水抽至加濕簾，再經由風扇將具有一定濕度的冷空氣吹出，從而達致降溫及加濕的功能。現場實測，新機提供3個使用模式，不加水時可以當風扇用，加水時就可以變成風扇及加濕器，而加冰晶後就可以轉為冷風扇，一機多用。

至於冷風扇模式，原裝附設4個冰晶盒，首先只要注水至冰晶盒再雪藏大約4小時，之後就可以將冰晶放入水箱令水箱水溫下降。除了使用冰晶，用家亦可選擇加入冰塊。實試開機約5分鐘後，已噴出冷風，而且左右扇葉可以自動擺動，亦可手動調校上下扇葉，加上提供3段風速，身處約4米距離都可以明顯感受到風力。吸引在於吹出的冷風比風扇涼得多，亦比冷氣濕潤得多，相信鼻敏感人士亦合用。

新機亦有幾個貼心設計，例如2.5L容量的水箱設有水位窗，加水時間毋須估估吓；加濕簾可以拆出之餘，亦可以水洗清潔，保持衞生。而且耗電量僅60至80W，夠晒慳電，長開都唔怕電費貴。同類冷風機一般售HK$800至HK$1,000，但Vformula MC01僅賣HK$349，價錢平足一大截。