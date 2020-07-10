瑜伽學校開業遇疫情　倪晨曦生完BB補辦婚禮

上月宣布佗B的網絡女神倪晨曦（Elva）投資的瑜伽學校今日開幕，一班好友到場支持，當中包括陳柏宇與太太符曉薇、陳奐仁、朱韻韻、鍾浠文和李月等，眾人戴上防飛沫面罩現身，又以噴霧消毒瑜伽墊，做足防疫措施。

Elva講到花了兩年時間籌備這間學校，如生BB一樣，而肚裏BB才是她第二個孩子。其實學校早於去年12月底開張，但遇上疫情，只好將開幕禮延遲，坦言在疫情下經營確實有困難：「講真開喺中環中心地帶嘅租金好貴，業主都有讓步，唔能夠開業期間都有減25%租金。我哋總共8個人投資，老公都有份，但都蝕咗五位數字。」

近日掀起第三波疫情，政府已收緊禁聚令，健身中心嚴禁8人以上聚集。她說：「一班學生要分時段上課，變相我哋要處理好多事務。」

懷孕6個月的Elva透露預產期在10月底，但四肢十分纖瘦，她說：「好幸運頭幾個月冇咩唔舒服，希望到時可以順產。（仔定女？）得醫生知，男定女對我都冇所謂，希望留呢個Surprise（驚喜） 到最後，所以依家買啲中性顏色嘅BB用品。（想生多個？）兩個開心啲，一個有啲孤單。」問計劃何時補辦婚禮？她表示預計明年一月。