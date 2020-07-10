港姐2nd in：闊面全智賢最後衝刺　40億千金慘被FOUL？

21位香港小姐參賽者於電視城會見傳媒，大多數參賽者的「戰衣」都相當普通，冇乜睇頭，較為省鏡的有現年23歲的侯嘉欣，她性格開朗，影相時不停擺甫士，相當識做，不過與「篋神」吳秀明的連身露肩裙款式差不多，只是顏色有別，同樣甚具仙氣。

而「火辣空姐」廖慧儀則以貼身透花裙示人，之前於社交網經常上載性感Bra Top相，身材火辣，就算今日穿着一身密實裙，其Big爆上圍都相當搶Fo，原來她除了是空姐外，亦是一位瑜伽導師，說到今日條裙之前都曾着過，她謂：「Lucky嘛！（真空上陣？）唔係，有打底。」而被指狂「變臉」的賴琦媛，談及評判有否問她整容時，她卻沒有回答。

至於去年曾報名的麥淑螢明顯身形大隻，手粗腳粗，年底就踏入27歲，她坦言今次是最後一次機會。而「闊面全智賢」張艾佳同是27歲，是一名Model，亦是作最後衝刺，當發現面頰有點紅時，她解釋是塗了胭脂。

能夠入圍今晚第二輪網上面試的港姐總共有21位，當中「四十億千金」蔡頌思及今朝現身時疑似凸點的蔡小蝶，因兩人與其他機構的合約與大會合約有牴觸，要再核實處理，未正式退選。