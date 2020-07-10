本日日本：打卡一流！航空公司主題快餐店登場

今時今日人人都話相機先食，除咗食物賣相要講究外，就連餐廳本身嘅布置亦要夠誇張，先可以滿足到大家打卡嘅欲望！如果想影餐飽嘅話，昨日喺日本東京迪士尼度假區（Tokyo Disney Resort）購物商場Ikspiari內開業嘅快餐店CHUBBY AIRLINES，應該會係你杯茶。事關呢間餐廳嘅賣點係以航空公司為主題，除咗點餐櫃枱成個機場Check In櫃台咁款外，亦特別設有頭等席嘅半開放式包廂，加上地板更印有跑道字款，身處其中真係好驚喜！

Chubby意思係圓胖，餐廳提供嘅食物亦分量十足，招牌作係長約15cm嘅巨型無骨炸雞塊「無限Chicken」，除咗Size大到遮住塊面，入口更充滿肉汁，確係令人回味。另外仲有多款味道及調味醬選擇嘅炸薯條「無限Fried Potatoes」，及有唔同口味選擇嘅西班牙油條「無限Churros」，愛炸物嘅朋友肯定會大滿足。

CHUBBY AIRLINES

地址：千葉縣浦安市舞濱1-4 Ikspiari 2F Museum Lane

營業時間：平日10:00am~10:00pm，周末及假期9:00am~10:00pm