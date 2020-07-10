受新一波疫情影響　Eason慈善直播騷變錄影

「歌神」陳奕迅（Eason）明日舉行的網上慈善直播音樂會，分早午兩個時段進行，據大會透露因應天氣未如預期穩定，加上新冠肺炎疫情有新一波爆發迹象，為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集，影響公眾和工作人員的健康，協會經多番考慮後，Eason早上一Part的慈善音樂會直播，已改在今早進行錄影，並安排在明天同樣時間即早上6時播出，而音樂會下午黃昏五時的直播則維持不變。協會亦非常感謝Eason全力配合此臨時的調動，昨晚完成綵排後，於凌晨時分前赴場地進行通宵錄影。

在這次慈善音樂會出現的樂手，當中有很多位已和Eason征戰多年，而Eason也特意邀請了一些未合作過的樂手參與，包括著名音樂人杜自持一起參與演出。在短片中兩人暢談今次的合作，Eason希望透過今次的慈善音樂會可以對一眾樂手們作出致敬，事缘在較早前疫症初期，他看過許冠傑的戶外音樂會後很感動，而之後郭富城的網上音樂會則是幫助舞蹈員及電影行業自由工作者，看完這兩個音樂會後，Eason覺得可能大家會以為音樂人生活比較安逸，他們在今次疫情所面臨的困境亦同時被大家忽略。他和音樂總監王雙駿希望令到這次的慈善音樂會更有趣和更有意義，所以便邀請了這麼多新知舊雨的出色樂手一起表演，亦是對他們於表演行業的付出作出致敬。