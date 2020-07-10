﻿【美女饕廚】平價Omakase篇（下）

今次帶大家到一家性價比相當高的日本餐廳品嘗廚師發辦，上期介紹到剛剛品嘗完大刀魚壽司，之後登場的是北寄貝剌身壽司，看到師傅拍打貝肉，令其肉質收縮，足見非常新鮮，吃起來更是爽口彈牙，而且肉夠厚，入口盡是甘甜無比。跟住是煙熏金目鯛，將其魚鮮味發揮得淋漓盡致，讓每一口都沾上陣陣煙熏的香氣，口感柔軟，比一般做壽司更好吃，令人一試愛上。之後是一種外貌特殊的魚鮮，就是水針魚，水針魚壽司的魚肉帶有宜人的甘味，不必塗上任何醬油，只需簡單配少少薑蓉，便可盡情嘗到水針魚的可口滋味。

然後是右口魚邊壽司，左口魚我們會比較熟悉，兩者皆屬於鰈魚類，但由於右口魚產量比左口魚少得多，身價亦相差幾倍，餐廳供應的右口魚主要來自日本金澤，用的是魚邊位置，油分比預期重，入口更見濃郁甘香，質地軟綿，非常滿足！

之後是全晚最肥美的拖羅，位於吞拿魚的頸部位，全條魚只有極小分量，亦是吞拿魚最少活動的位置，豐腴細滑，入口即化，味道甘甜。跟住是三文魚籽，以清酒及特製醬汁自家醃製，能充分地分解油膩，皮薄帶煙韌，咬後魚汁濺出，口感一流。

接着是手捲，見到師傅攤開壽司捲簾，一一鋪上海苔、醋飯、手剁吞拿魚腩蓉和醃製蘿蔔，這滋味十分迷人，讓我們很是喜歡。入口先咬到脆身的紫菜，潤嫩的魚蓉在口中滑溜着，加上點綴在中間的醃蘿蔔，以及醋米飯香，香氣濃厚，在嘴裏縈迴，一口咬下，飽滿而滋味。

饕廚貼士：自製和式柚子胡椒醬

只需把柚子皮刨成蓉，加上綠辣椒，下點柚子汁和鹽，煮至濃稠便成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）