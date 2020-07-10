港姐2nd in：自認頭大！侯嘉欣有「情人」撐腰

《2020香港小姐競選》第二輪網上面試直播今晚舉行，網民更可即時發問問題，更可以一同評分，而參賽者會親自回應問題。而司儀是陸浩明及港姐馮盈盈，星級師姐盈盈指陸浩明之前問問題不夠狠及刁鑽，所以今日她會爭住問問題。

首位是23歲的陳顥怡，他現時讀大學主修經濟，更是十多名學生的補習老師。陸浩明問她好不好搵？她寸爆謂：「冇你咁好搵！」她又指現時自己沒有男友。問到會怎樣運用10,000元防疫抗疫基金？她說：「我諗住買多啲衫裝備自己。」聲稱教英文的她，被網民批評她的英文如教幼稚園小朋友，她笑言自己是教小學、中學生。

而26歲的麥淑螢（Mary）是一名投資分析員，她指自己是由粉絲網友提名參選，她坦言參選後已將社交網改為私人。陸浩明問到是否有甚麼秘密？她說：「我冇秘密！」Mary坦言以前父親反對她入行，故今次參選父母都不知情。有指她貎似張栢芝，她說：「多謝，之前有人話我似劉心悠！」

24歲的連佳麗（Kelly）指自己是一名司儀及演員，她報稱有夾BAND，平時會彈結他自彈自唱，司儀叫她即時獻唱，她唱一句更笑言：「點到即止！」說話有點「作狀」的她，被幕後工作人員問道：「你平時講嘢都係咁嘅聲㗎？」司儀叫她「輕鬆講」時，她依然keep住「作狀」，相當搞笑。有指她上年跟周潤發拍過一部電影，她承認並指戲中周潤發飾演社工，而她飾演叛逆少女。

23歲的侯嘉欣是應屆畢業生，之前被網民指她化妝太濃，似《功夫足球》中趙薇飾演的「阿梅」。今晚一出場，即被陸浩明讚她妝容變淡，愈來愈叻！講到她由男友護送前來，她澄清只是「前世情人」Daddy！有網友指她「口大」，她笑言自己小時候頭都好大。盈盈問她會否改善嘴大問題？她謂：「唔會呀！每個人都有個人特徵！」網民留言說她像麥明詩，她即多謝大家。