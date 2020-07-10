Bentley Bentayga　小改新增車身顏色

Bentley 全新Bentayga小改款，基於 EXP 10 Speed 6 概念車打造的、富有金屬光澤的碧璽綠 (Viridian)屬新增車身顏色。（互聯網）

賓利(Bentley) 旗下首款超豪華SUV--Bentayga於2016年推出市場，原來轉眼已4年，又到了小改款出場的時間。

全新小改款Bentayga換上更大、角度更直立的面罩及經優化設計的LED頭燈組。尾門和尾燈採用新款設計，並將車牌位置下移至尾泵把。新增兩種車身顏色選擇，包括基於 EXP 10 Speed 6 概念車打造的、富有金屬光澤的碧璽綠 (Viridian)及奢華優雅的銀彩白 (Patina)。

內裝亦經優化升級，配備全新10.9吋多媒體娛樂及資訊系統，起用新款座椅，並為後排提供最多可增加100mm腿部空間及專屬多功能觸屏式遙控裝置等配選。同時首度將深色鋁製菱紋飾面加進選裝配置，並提供Koa相思木及Crown Cut胡桃木兩款全新木飾面板選擇。至於Mulliner駕駛套件更首次為座椅引入緄邊裝飾選配。

動力方面，搭載 4.0 L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別維持550PS及770Nm，極速290km/h，4.5秒完成0-100km/h加速。