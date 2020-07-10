戀戀情深　李靖筠陳家樂玩千次穿越冇下文

英皇力捧的歌手李靖筠（Gladys）推出新歌《一千零一頁》，這首歌對她意義重大：「今年年頭突然間收到張繼聰寫畀我嘅Demo，好受寵若驚。因為我上年同佢拍過一部電影，傾偈時佢話幾鍾意我啲音樂，但我冇諗過佢真係寫咗首歌送畀我。」

歌詞部分交由從第一隻專輯開始已為她填詞的小克操刀，李靖筠說：「小克將《第千次重逢》寫埋下集，所以呢首歌就叫《一千零一頁》。講一對情侶，佢哋每一世都一齊，一齊咗一千次，但每一世都冇結果，經歷咗一個咁樣嘅循環之後，就決定要打開新一頁，要離開呢個循環。」

為了能完美呈現《一千零一頁》的故事，MV特意用上不同年代的電影風格，交代戀人經歷不同時代交替。起初她十分擔心，因為MV製作規模龐大，需要在拍攝技巧及服裝上多加心思，於是她便邀請了好朋友阿簡為她的MV執導，才可以順利將構思一一成真。

至於男主角，李靖筠找來早前於電影《我的筍盤男友》一起合作過的陳家樂擔任，她說：「今次佢唔係做導演，係做我MV男主角。」家樂說：「唔係做導演好正常吖。」隨後李靖筠大爆原來家樂很喜歡做導演，更經常叫李靖筠找他執導。家樂解釋：「諗住做演員冇得收錢，做導演有得收吖嘛，哈哈。」

李靖筠笑言家樂在她心目中，是一個穿起西裝會變得很帥的哥哥，所以即使這次MV穿越不同年代，家樂換上不同服裝，亦顯得十分稱身。相反衣着一向走文青風格的李靖筠，需要挑戰不同服飾和禮服，令她大感興奮，亦在充滿歡笑聲中順利完成MV拍攝。