港姐2nd in：陳煦凝問男人禁忌「你有幾長？」

《2020香港小姐競選 》今晚進行網上直播第二輪面試，眾多參選者要接受網友及評審尖銳問題，第五位參選者賴琦媛，以一套白色套裝示人，早前以「名車論」引起網友熱話的她，解釋當時因為太緊張：「唔好意思，我都有作出反省，今日我搭嗰啲都好特別，係價值不菲嘅港鐵。」對於有傳曾整容，她澄清自己純天然：「我為咗參選港姐，從四月開始已經減咗十幾磅，由55.5kg減到去49kg。」對於被指埋內地富二代堆，她謂自己有跟不同背景的朋友玩。

第六位參賽者、擁有1.76米嘅張艾佳，是一名兒童模特兒訓練小導師，表示自小對唱歌好有興趣，曾經參加過歌唱比賽，今次趁27歲尾班車參加港姐。

至於第七位參賽者，是略帶鄉音的周筱祺，在HKU SPACE讀經濟，來港五年，平時最鍾意打手機遊戲，更改網名「我是最甜心」，對於被指廣東話不正兼對答不流利，她說：「會同朋友講多啲廣東話。」

第八位參賽者陳煦凝被主持人陸浩明發現，在社交網經常戴名貴手錶，以今日面試戴價值炒價炒到六位數字的手錶：「我衫褲鞋襪唔會買名牌，但買錶係唔會蝕，因為買股票風險高，同埋我會同屋企人Share嚟戴。」最後被主持人馮盈盈考起「男人最怕問嘅問題」，她即問「你有幾長？」並解釋：「因為男人對長短比較敏感。（邊方面？）我指頭髮。」