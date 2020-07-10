港姐2nd in：玩音樂10年　吳秀明參選為吸收經驗

《2020香港小姐競選》第二輪網上面試直播今晚舉行。22歲的梁懿婷相當緊張，司儀馮盈盈問到為何額頭那麼多暗瘡？坦言正值生理期，之後會去焗汗、做運動排水。有網民指她塊面可以踢波，她說：「好明顯話我塊臉大啦！其實我真人塊臉唔大，我之後會瘦番，依家都食緊素。」

21歲的源菲然是今屆畢業生，於南非出世，之後返來香港再移民英國。今次她的感覺比之前成熟，她說：「之前着得比較細個，所以今次着番修身啲成熟啲！」盈盈指她很有「新鮮感」。講到黑眼圈很大，她說：「我天生黑眼圈係比較大，我會加強化妝技巧，因為就算我夠瞓都係咁！」於問答環節「十秒定律」要說出取代馮盈盈原因，她指自己比較斯文，暗寸盈盈不夠斯文！

26歲的吳秀明是音樂導師，她指從事音樂工作十年，亦考了英國劍橋大學課程。問到為何不專心做音樂？她表示每個月都有作歌上載於社交網，但瀏覽量不多，她希望吸收多些人生經驗，今次由音樂監製張佳添提名她，故選擇參選港姐。

24歲陳楨怡早前被指似「女版金宇彬」，外表冷酷，她說：「似金宇彬都唔係唔好嘅事，佢都好精緻。（你好cool？）唔係，因為之前緊張，自己都好好動，我好鍾意wakesurf！」其父是香港人，但於印尼出世，她更即時以印尼話與大家打招呼。