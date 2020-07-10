化身古裝新娘　李若彤被爆商演價35萬人仔

女星李若彤25年前在劇集《神鵰俠侶》中飾演「小龍女」，至今仍是經典，尤其在內地更加深入民心，不少內地網友仍以「姑姑」來稱呼她。有價有市，雖然李若彤近年的影視作品不多，但挾着「小龍女」之名仍然成為商演的搶手貨，近日網上瘋傳她、趙雅芝及內地歌手張含韻等人的內地商演價。

有指李若彤一場商演，如果不用唱歌，酬勞為35萬元人民幣（港幣約39萬元），而以「白娘子」一角依然紅遍內地的趙雅芝則收42萬元人民幣（港幣約47萬元），至於張含韻因近日憑節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，所以商演價升至28萬元人民幣（港幣約31萬元），但明顯她不及李若彤及趙雅芝。

另外，李若彤網晒化身古裝新娘的照片，相中見有不少工作人員忙着為她整妝，她的留言更疑似是否認流傳多年、被指耍大牌的傳聞：「從來不接受別人替我穿鞋，但那天梳化服裝拍攝組，同時追趕時間，緊急情況下令我不得不妥協。扮古裝新娘不容易，這個造型你們還滿意嗎？」不少網友力讚其新娘造型艷絕，古裝造型永遠最適合她，又指她向來親民：「姑姑永遠沒有架子」、「姑姑是最友善的，親和力爆燈。」