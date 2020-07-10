29吋腰去選港姐　吳家慶大方騷「Quali」

《2020香港小姐競選 》今晚進行網上直播第二輪面試，經過一輪真人面試後，隨即變為Online向海外佳麗進行面試，繼續接受主持人陸浩明、馮盈盈及評審等人提問。

一開始，原本由來自台灣、今年23歲嘅吳家慶打頭陣面試，點知佢打橫咗個鏡頭，出現技術性問題，最後都係搞唔掂，惟有轉向來自蘇格蘭、任職護士嘅謝嘉怡先面試，原來肥媽係佢提名人。身為混血兒嘅佢，好鍾意香港男仔，但未同過香港男仔拍拖，問到佢鍾意邊類型嘅男仔？她說：「高大，有少少肌肉。」講到鍾意邊個男明星，雖然佢話唔係好認識，但賣口乖大讚陸浩明好靚仔，更指下星期一會返嚟香港，仲會買蘇格蘭嘅餅畀陸浩明做手信。

之後係來自澳洲、擔任實習醫生嘅黃子君，樣子甜美，但講英文多過講中文，講到港姐同醫生兩選一，佢話可以兩者兼備。而問到想識朋友定贏冠軍，佢話：「識多啲人都好，識多啲人都係贏。」

黃子君面試完畢後，終於到番吳家慶，佢以英文及普通話面試，指因為媽媽係香港人關係，再加上由細睇香港小姐大，所以令佢有參賽念頭：「覺得香港小姐好陽光好正面。」不過當提到佢有29吋腰，佢大方騷條「粗腰」畀主持人，更指會盡力減肥。

最後鏡頭一轉，變返真人面試，來自今屆DSE考生、今年18歲嘅謝恩靈，指現時等放榜，加上睇廣告見到港姐係逆市荀工，故今次嚟試吓。不過有網友指佢有啲似江嘉敏，不過佢話自己似台灣女星楊丞琳，陸浩明即被「陷阱」佢踩，問佢覺得想似江嘉敏、楊丞琳同馮盈盈？她即識做表示：「我想有楊丞琳嘅才能，江嘉敏嘅外表，仲有馮盈盈嘅急才。」