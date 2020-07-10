港姐2nd in：狂野空姐身形粗　美容編輯愛笑口大

港姐第二輪網上面試中，26歲的黃婉恩任職銀行，收入不俗，但她一直夢想選港姐，以自己笑容為大家帶來正能量。司儀問她投資方面，她好識做，指自己鍾意511（電視廣播），又狂sell big big channel。原來她男友是立法會議員是何君堯的姪仔，參選後於社交網刪除二人合照，對於男友，她表示會於網上面試時交代，但只希望大家專注她。

23歲的麥詩晴是經理，被網民指腋下皮膚黑，故她想參加港姐集訓改善一下。

24歲鄺美璇是銀行職員，自稱是人生教練，樣貎被指似廖碧兒，而其胞姐Maggie曾與馮盈盈一同參選。網民即時批評她似「電單車」，更要她減40磅，她表示40磅太誇張，但會吃得健康些。

25歲的美容編輯羅雪妍表示喜歡幫朋友做倒立，她指最不滿意自己鼻上的疤痕，網民指她口大，她笑言自己喜歡大笑，所以顯得口大。陸浩明問她如果於男朋友及做演員中間選一樣時，他表示會揀做演員。

而24歲的廖慧儀一名空中小姐，陸浩明問如果一個人去旅行會推介甚麼地方？她表示會推介德國，因為當地空氣好、環境好。而身穿大露背裙的她被冠以「狂野空姐」稱號，她表示如果穿褲可能會較悶。有網民指她身形粗，但她卻滿意自己的身材。說到她有男友接送，她指對方行動及言語上都很支持她參選，故今日都有接送她，問男友可擔心她入行後會情變時，她謂：「都唔會，佢都好鼓勵我參選！」