秘密拓展副業　陶枳樽租房做網紅賣玉

在新冠肺炎影響下，演藝界台前幕後叫苦連天，工作量大減，陶枳樽 （Crz）眼見工作量不多兼「錢」景未明，故不惜賣車做副業，希望可以維持生計之餘，更可開拓新技能傍身。

本身已考獲健身教練牌的她，雖然儲落一班學生，奈可早前因疫情關係，健身室未能開放，故收入大受影響，據知她為保「錢」途，孤注一擲，忍痛賣車留現金傍身，在「疫」市毅然搞副業，在九龍租下一個近200呎的工廈單位供自己拍片做網紅，以及一對一教授學生做運動。

日前她身穿小背心以清爽打份到某大型傢俬店睇傢俬，似乎為工作室添置傢俬，見她專攻梳化床、枱及櫃等，並細心量度尺寸，又不時用手提電話拍下做紀錄，當發現減價貨物時即忘我選購，不小心微露出「事業線」，懶理途人目光。

之後，見她轉戰到油麻地玉器市場，進入其中一間店舖，拿出筆記簿記貨，又化身售貨員，詳細為客人講解，非常熟手，原來她近日幫爸爸打理玉器生意。

她接受東網訪問時表示：「我最近除咗有做教健身減肥班外，近呢幾個月都開始幫爸爸手，接觸吓做玉器生意，想將玉器首飾變得年輕化，希望令多啲年輕人欣賞到玉器嘅靚同獨特，所以都會落舖頭跟爸爸學嘢。」

談及學習過程時她說：「好多學問，都難㗎，不過玉器我自小有接觸，考慮緊想報讀啲首飾設計課程，等我可以再上手啲。（收入夠唔夠？）當然比起疫情一定少咗好多，但暫時都仲OK。」