東方日報C1：候選港姐麥淑螢疑似裸照流出遭勒索？

新一屆港姐昨日第二輪面試，一班熱門之選統統現身，去年曾參選的麥淑螢亦成功入圍，不過昨日卻驚爆有疑似裸照流出，還指她涉及多宗金錢糾紛！去年提名她參選的莊思明直言聽過裸照以及對方曾被勒索等傳聞！

《2020香港小姐競選》昨日於將軍澳電視城進行第二輪面試，於首輪面試屬「亮眼之選」的佳麗，包括「港版子瑜」郭柏妍、「仙氣嘉欣」侯嘉欣、「爆乳楊丞琳」陳煦凝、「狂野空姐」廖慧儀、「翻版黃心穎」何孟珊等統統有得留低，原本「40億千金」蔡頌思都有現身康城上車站，但當正式跟傳媒見面時，卻與另一位佳麗蔡小蝶「冇影」，有關方面指兩人與其他機構的合約跟大會合約有牴觸，要再核實處理，未知能否順利入選，故昨日會見記者的佳麗由23人減至21人。

莊思明聽聞「被P圖」

不少佳麗入圍後都會被爆「黑歷史」，昨日有份入圍的26歲麥淑螢（Mary）被讀者爆料指與男友人涉及多宗金錢糾紛，更附上多張疑似她的裸照，相中女子閉上眼睛似熟睡，其中一張更有所動作，相當不雅。她去年參選港姐，由前港姐季軍莊思明提名，思明昨日接受電話訪問時說：「我哋曾經同一間經理人公司，識咗幾年，佢比我更早入公司。（識唔識佢男朋友？）唔識，冇見過！」至於Mary被指有疑似裸照流出，思明說：「聽過以前公司嘅同事講過，佢好似發生咗一啲事，被人P圖勒索騷擾。（有冇問過佢？）冇直接問。」

Mary大學畢業後，用藝名「麥晴茵」簽約前卡拉OK老闆娘劉麗萍旗下的藝人公司，以跳唱歌手身份出道，曾是香港女團HKG（Hong Kong Girls）成員之一，演出過三套網絡電影，包括跟胡楓合作的《5個女孩2個爸》。約滿後，她轉戰公仔箱，於亞視擔任節目主持，與梁思浩及朱慧珊等合作，歌手、電影、主持工作均有涉獵，累積不少幕前經驗。而她亦曾有傳與富二代拍拖，惟男方稱只是鄰居關係，否認戀情。

昨晚Mary於網上直播面試，現職投資分析員的她，被發現參選後將社交網改為私隱，陸浩明問她是否有甚麼秘密時，她說：「我冇秘密！」坦言以前父親反對她入行，故今次參選父母都不知情，而網友則指她貌似張栢芝，她即說：「多謝，之前有人話我似劉心悠！」

陳顥怡屙嘔頂硬上

此外，入圍第二輪面試的何孟珊以低胸裙上陣，期間俯身放低手袋拍照，「倒奶」盡騷3吋事業線！在社交網她亦大方晒生活照，其中更有與疑似男友的合照，應在蜜運中。

今年佳麗涉及不少職業，估不到連賽車手都有！陳顥怡於社交網除了大晒泳照外，原來好鍾意玩車，見她戴頭盔賽車，更懂得捐車底維修跑車，自稱：「實不相瞞，我正職係賽車手，兼職係專業維修員。」她昨日在社交網指自己「食錯嘢」又屙又嘔，但仍死頂現身面試，並指要堅持到底。

陳煦凝搣下巴證冇整容

至於在網上面試化濃妝失手的侯嘉欣（Michelle），於首輪面試已成功改變形象，變身「仙氣嘉欣」，第二輪面試當然有份，身穿粉紅斜膊裙的她，繼續以清淡妝容示人，保持「仙氣」！她在社交網上載不少旅遊照，對水上活動甚為喜愛，雖然愛穿一件頭款式泳衣，不過都展現出完美體態！另外，陳煦凝於網上面試中大灑鹽花，當主持人馮盈盈問「男人最怕問嘅問題」，她即答：「你有幾長？」並解釋：「因為男人對長短比較敏感。（邊方面？）我指頭髮。」她又特登「搣下巴」力證冇整容。

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