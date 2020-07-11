預測：下周大市初開，價位或具上調空間。

白羊：情緒或較不穩，家庭、親子及感情關係或需多花心神，就財務事宜需多予耐性。

金牛：感情及家庭運略為不穩，已婚或同居朋友，就子女等家事，宜多交流並多予體諒。

雙子：工作壓力較大，體能稍遜，事業運卻較佳，多休息表現更佳，助爭取上位等良機。

巨蟹：人氣、人緣及桃花運回升，但財運稍遜，處理與家人、伴侶有關之財務需多注意。

獅子：情緒及家庭運稍遜，公事阻力或會較大，宜注意人際關係，保持笑容助招引助力。

處女：精神稍遜，宜善用公餘爭取休息，多加注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

天秤：正財運不穩，求職、謀事及升遷等機遇雖不乏，但條件或未如理想，宜保持沉着。

天蠍：人氣稍遜，辭令及思考力略有不穩，與朋友相處宜注意溝通多予耐性，關係更佳。

人馬：精神狀態不穩，出勤、旅遊、公幹及海外項目等進展或會較費心力，需自我激勵。

山羊：社交運略為不穩，人事變動等問題或會較頻，為免影響感情關係，宜小心處理。

水瓶：士氣稍遜，出門、出勤、公幹或海外項目等進展或會遇上較大阻力，宜多予協調。

雙魚：社交運稍遜，人事變動和問題或會較頻，工作時注意溝通及合作情況及小心理財。