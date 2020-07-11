客家好棧　好客．好茶

客家好棧每枱均設自助泡茶車，由沏茶至泡茶，讓客人親身體驗中華悠久的茶道文化。(客戶提供)

【特約報道】於2020年6月30日正式開業，選址在充滿人情味、歷史韻味及懷舊風情的深水埗！客家好棧用心呈獻客家人的好客精神，將最好的與客人分享，務求令客人在用餐、服務、環境及整體感覺上都有顧客至上的體驗，像是來到了傳統的客家土樓，讓顧客更好地體驗客家以客為尊的文化！

為了重現客家的生活環境，客家好棧在店內環境及食物上均花費了一些心思。以深色木紋磚及青綠色花紋裝飾營造出客家古色古香、猶如處身竹海的環境，更揉合現化簡樸風，整體設計以白、啡淨色為主，簡潔舒適。

食品選擇方面，顧客可選擇別具風味的客家傳統點心、客家小菜、健康靚湯等。為滿足一眾饕客，深水埗客家好棧更推出了數款特別菜式，如：

河源芋仔包

以水芋、豬肉及多種食材全人手搓作，口感煙韌，是家傳戶曉的客家婦女手藝。

肉蟹薑蔥焗黑支竹

黑支竹以先炸後煮的方式製作，含豐富營養，可抑制視力下降，對高膽固醇均有功效。肉蟹味濃鮮嫩，屬於新派客家烹調手法制作的海鮮盛饌。

黃骨魚炆豆腐

黃骨魚含豐富蛋白質，有助提高免疫力，且肉質鮮嫩，配以煎香金黃的豆腐作配飯小菜為絕品。

干貝蒸扣四寶

四寶中包含二葷二素，包括豆腐、香菇、豬肚、豬脷，食材吸收湯汁後將鮮味提昇至另一層次，為知名的官府菜。

黃炆肉香菇粉皮

傳統的地道小食，將蕃薯磨粉後製成粉皮，口感嫩滑，配上先炸後煮的炆肉更是上乘之作。

金綫蓮燉土豬肉湯

金綫蓮藥用價值高，對關節及肝臟富保健功效，配上土豬肉以礦泉水原盅燉三小時，湯水清甜，更有清涼解毒的功效。

茗茶方面，客家好棧每枱均設自助泡茶車，由沏茶至泡茶，讓客人親身體驗中華悠久的茶道文化；為自己泡一杯靚茶，少不免花一點功夫。客人可藉此親身體會「水滾．茶靚」茗茶藝術文化，透過沖泡過程樂在其中。

從品茶中享受人生，從美食中體會客家！

【客家好棧】

地址：九龍深水埗大埔道222-230號快樂大廈地下