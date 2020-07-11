兩佳麗合約有牴觸宣布退選　「40億千金」冇得玩

每年港姐喺參選時都會爆唔少花邊新聞，繼早前賴琦媛（Ivy）被爆整容兼溝大陸富二代後，捲土重來嘅麥淑螢（Mary）又爆出艷照，而尋晚有兩位佳麗突然宣布退選，包括「40億千金」蔡頌思及蔡小蝶，兩人都與其他機構嘅合約跟大會合約有牴觸，尋日有前往面試，但正式會見傳媒時已經冇影。

蔡頌思只喺社交網簡單寫下：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」未有特別交代原因。

而蔡小蝶就講明原因：「我很好，因為私人原因和工作的牴觸，很抱歉不能繼續參賽下寺，今天發生得太突然，不能好好處理，希望大家多多支持其他的參賽者～臨走前還跟好多美女有愛我抱抱～開心！！！今天無憾～」之後佢再補充：「好像沒有很清晰，我退賽了～其實退賽是遲早的事，所以一切看開就好～」不過睇嚟佢都好唔開心，再發長文加配一張「影後」泳照，話其實一直都好清楚自己想要咩，即使定位唔清晰，都一直慢慢摸索，想睇吓自己可以去到咩位置：「希望再出現在大家面前時 是有進步的🤛🏻」又笑言：「希望下次講話少一點懶音，瘦一點？！」最後佢多謝身邊嘅每一位！