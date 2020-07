今年是美國已故樂壇天王米高積遜(Michael Jackson,MJ)逝世11周年,而最近有MJ新爆料書《Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-up》將於下月推出。書中公開他從未曝光的日記。

日記內容有他死前仍雄心壯志密謀東山再起,其中包括他表示想成為首位多才多藝的10億美元身家演員導演,更想將多部經典電影包括《妖島神魔 》(The 7th Voyage of Sinbad)以及《海底六萬里 》(20,000 Leagues Under the Sea) 重拍。 他認為如要成為其偶像差利(Charles Chaplin)以及華特迪士尼(Walt Disney)般一樣永垂不朽就必須要專注拍電影!而日記中他更希望憑住復出演唱會、拍戲以及同運動品牌合作的廣告大計賺大錢。