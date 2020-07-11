普洱愈陳愈香愈具價值 仕宏創辦人傳授品鑑竅門
2020年07月11日 10:45
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仕宏的創辦人兼資深普洱茶收藏家周子先生傳授古董級普洱茶的知識與投資建議。（方偉堅攝）
【特約報道】中國茶文化源遠流長，品茗更是華人特有的飲食文化，很多人都愛飯後喝杯茶，而中國茶當中又以普洱別具魅力，箇中原因，最主要是其身價非凡，視乎茶餅的完整性、陳香度、品牌等，由十元八塊到幾十萬塊不等，請來香港首家普洱茶拍賣企業仕宏拍賣公司（下稱「仕宏」）的創辦人兼資深普洱茶收藏家周子先生傳授收藏和投資普洱茶竅門。
具公信力拍賣平台
普洱老茶在市場上十分稀有，而且具非常高的投資和收藏價值，以50 年代的普洱老茶為例，市場普遍叫價達$80 萬至$100 萬，價格相當驚人。擁有一件百萬茶餅藏品，都要有市場需求才行，故而需要一個好的交易平台以獲得最公平公正的買賣。
仕宏作為香港首家普洱茶拍賣企業，多年來在普洱茶拍賣會上取下了亮麗成績，成為香港藏茶界知名的專業古董名茶葉拍賣行。以高品質的普洱茶為主，不但受到業界和客戶的高度認可和信任，更別具影響力及公信力。仕宏由即日起至7 月17 日期間，舉辦了全港首個古董級普洱茶及茶具銷售展覽，讓公眾了解收藏和投資普洱茶的竅門；周先生講解道：「普洱茶與紅酒一樣具有發酵特性，擺放的時間愈長，品質愈好，但很多人不了解其價值，令百多年來的普洱茶未能得以保存，不少老茶便成為稀有茶品。而普洱茶餅價值亦隨年數而升值，近年來更成為別具投資和收藏價值的實物資產。」
辨別升值潛力茶餅
周先生坦言，可以成為拍賣品的普洱茶餅必須具稀有性、收藏價值及獲市場認可。「好的茶餅通常會透過幾個因素去判斷，分別是該茶生產廠家及配方，保存狀態，包括完整性，是否有被蟲蛀及是否有吸入異味。至於真偽，則需從外包裝紙張的年份、印刷風格、茶餅的型狀、條索、以及配茶風格去判別。」就算包裝紙有所缺損，只要茶餅保存良好，還是具很高價值。「如果藏家想為藏品作初步的價格判定，只要拍一張清晰的照片給拍賣行便可，一般可以給予7 至8 成的意見。舉例說，3 年前有一位客人將一片80 年代在香港國貨公司購入的茶餅委託了我們，購入價$450，相當於當時工資的20 分之一，但在2017年的拍賣會中卻以$69 萬成交。」
此外，普洱茶餅極具升值比對，「舉例說在2018年春季拍賣會上的6 筒『8582』純乾倉薄紙（共42 片）的拍賣成交價是$420 萬，但半年後則升值至$505 萬，一年後更升到$620 萬。」周先生更指有一位移民到加拿大的客人，從家裏尋找到4 片紅印，初步估價已高到$200 多萬，可見普洱茶餅的升值空間何其大。
從信譽好渠道入手
正正因為普洱茶的升值空間非常大，故想作這方面投資的話，周先生建議可以先從「買對、買好」入手。「其實投資普洱茶的門檻不算很高，$3,000、$5,000 已可以入手；但必須要『買對』、『買好』，最為關鍵是找可靠的公司購買，市場上對於可供收藏、投資的普洱茶餅長期處於一個缺貨狀態，尤其是年份久遠的老茶，因此，拍賣公司就是一個可供購買的渠道。」
仕宏拍賣有限公司
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