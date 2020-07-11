普洱愈陳愈香愈具價值　仕宏創辦人傳授品鑑竅門

【特約報道】中國茶文化源遠流長，品茗更是華人特有的飲食文化，很多人都愛飯後喝杯茶，而中國茶當中又以普洱別具魅力，箇中原因，最主要是其身價非凡，視乎茶餅的完整性、陳香度、品牌等，由十元八塊到幾十萬塊不等，請來香港首家普洱茶拍賣企業仕宏拍賣公司（下稱「仕宏」）的創辦人兼資深普洱茶收藏家周子先生傳授收藏和投資普洱茶竅門。

具公信力拍賣平台

普洱老茶在市場上十分稀有，而且具非常高的投資和收藏價值，以50 年代的普洱老茶為例，市場普遍叫價達$80 萬至$100 萬，價格相當驚人。擁有一件百萬茶餅藏品，都要有市場需求才行，故而需要一個好的交易平台以獲得最公平公正的買賣。

仕宏作為香港首家普洱茶拍賣企業，多年來在普洱茶拍賣會上取下了亮麗成績，成為香港藏茶界知名的專業古董名茶葉拍賣行。以高品質的普洱茶為主，不但受到業界和客戶的高度認可和信任，更別具影響力及公信力。仕宏由即日起至7 月17 日期間，舉辦了全港首個古董級普洱茶及茶具銷售展覽，讓公眾了解收藏和投資普洱茶的竅門；周先生講解道：「普洱茶與紅酒一樣具有發酵特性，擺放的時間愈長，品質愈好，但很多人不了解其價值，令百多年來的普洱茶未能得以保存，不少老茶便成為稀有茶品。而普洱茶餅價值亦隨年數而升值，近年來更成為別具投資和收藏價值的實物資產。」

辨別升值潛力茶餅

周先生坦言，可以成為拍賣品的普洱茶餅必須具稀有性、收藏價值及獲市場認可。「好的茶餅通常會透過幾個因素去判斷，分別是該茶生產廠家及配方，保存狀態，包括完整性，是否有被蟲蛀及是否有吸入異味。至於真偽，則需從外包裝紙張的年份、印刷風格、茶餅的型狀、條索、以及配茶風格去判別。」就算包裝紙有所缺損，只要茶餅保存良好，還是具很高價值。「如果藏家想為藏品作初步的價格判定，只要拍一張清晰的照片給拍賣行便可，一般可以給予7 至8 成的意見。舉例說，3 年前有一位客人將一片80 年代在香港國貨公司購入的茶餅委託了我們，購入價$450，相當於當時工資的20 分之一，但在2017年的拍賣會中卻以$69 萬成交。」

此外，普洱茶餅極具升值比對，「舉例說在2018年春季拍賣會上的6 筒『8582』純乾倉薄紙（共42 片）的拍賣成交價是$420 萬，但半年後則升值至$505 萬，一年後更升到$620 萬。」周先生更指有一位移民到加拿大的客人，從家裏尋找到4 片紅印，初步估價已高到$200 多萬，可見普洱茶餅的升值空間何其大。

從信譽好渠道入手

正正因為普洱茶的升值空間非常大，故想作這方面投資的話，周先生建議可以先從「買對、買好」入手。「其實投資普洱茶的門檻不算很高，$3,000、$5,000 已可以入手；但必須要『買對』、『買好』，最為關鍵是找可靠的公司購買，市場上對於可供收藏、投資的普洱茶餅長期處於一個缺貨狀態，尤其是年份久遠的老茶，因此，拍賣公司就是一個可供購買的渠道。」

仕宏拍賣有限公司

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