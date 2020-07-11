Thomas小火車　帶你環遊世界三大主題區

【特約報道】深受全球大小朋友歡迎的Thomas & Friends™今年75歲喇！為了隆重慶 祝，一眾小火車決定從家鄉索多島出發，前 往世界各地探險及認識新朋友！而最新一站就來到香港，高達3.5米的Thomas火車頭會由即日起至8月31日期間駛進荷里活廣場，與大家歡度暑假。小記日前率先與Thomas & Friends™見面，更暢玩三大主題區及狂掃戰 利品，為開心夏日揭開序幕！

三大互動主題區 活力滿Fun

究竟「Thomas & FriendsTM 75 周年小火車遊 世界」有咩好玩？等小記馬上話你知！首先萬勿錯 過場內三大互動主題區—２—分別是充滿歐洲風情的 索多島、活力四射的巴西及摩天大廈林立的香港， 因 為 小 火 車 Thomas、Percy、 Rebecca、James、 Raul、Nia及Shane早就準備了「VR 鐵路之旅」、 「森巴足球考驗」及「追風小車手」等動感 VR 遊 戲，讓大家熱身。玩完這 Part，可繼續旅程前往 充滿非洲色彩的「Thomas & FriendsTM 75 周年玩 具展」、「免費試玩區」，一邊欣賞 Thomas & FriendsTM 75 周年別注版 模型，一邊組砌小火車玩具！另外， 還可到「肯亞打卡區」與非洲動物拍 照打卡留念，或到「期間限定店」狂 掃Thomas & Friends 75周年精品。 大家又可以透過消費換領9款 Thomas & FriendsTM 禮品，包括粉絲 必備的經典玩具及 75 周年別注小火 車模型；並於指定日子，憑指定荷里 活廣場VIC積分換領指定Thomas & FriendsTM 禮品一份。不過記住數量 有限，先到先得，換完即止呀！

三大互動主題區逐睇：

第一站：歐洲：索多島「VR鐵路之旅」

對象：3歲或以上，每節長約3分鐘及名額4個

玩啲乜： 登上全港最大的Thomas火車頭，戴上VR眼鏡，透過Thomas火車頭的視野在鐵路 上展開環遊世界之旅。

第二站：南美洲：巴西：「森巴足球考驗」

對象：3~10歲，每節長約5分鐘及名額2個

玩啲乜：大家可以在巴西迷你足球場內，接受由小火車Raul給大家的運球考驗，挑戰者需要於限時內將 足球扭過障礙物抵達終點。

第三站：亞洲：香港：「追風小車手」

對象：3~8歲，每節長約10分鐘及名額6個

玩啲乜：小火車James會與大家一起，於香港本地特色和地標之間自由奔馳，享受自由自在地穿梭各地的快感！

加強防疫 玩得安心

近日疫情反覆，小記跟大家 一樣外出玩樂時也戴口罩、勤洗 手。幸好荷里活廣場實施了一系 列防疫措施，除了要求進場人士 戴口罩、使用酒精搓手液消毒 雙手及量度體溫外，所有設施 均使用有效殺滅新型冠狀病毒 (COVID-19) 的 GERMAGICTM 殺菌塗層處理，同時亦加強場內 清潔，讓你我入內跟小火車玩樂 也零舍放心。